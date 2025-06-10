Telegram-канал минздрава Самарской области вошел в пятерку лучших по стране

По итогам мая telegram-канал министерства здравоохранения Самарской области занял пятую строчку в рейтинге официальных площадок региональных минздравов, наряду с Москвой и Московской областью.
В ТГ-канале самарского ведомства 9,2 тыс. подписчиков, в официальной группе минздрава в ВКонтакте — более 45 тыс., в Одноклассниках — 2 тысячи.
Госпаблики министерства активно развиваются. Эти площадки привлекают пользователей соцсетей полезной информацией и качественной обратной связью, нередко дополняя собой регистратуры больниц и поликлиник. В госпабликах региональной сферы здравоохранения публикуют ответы на популярные вопросы пациентов, новости медицины, рассказывают о возможностях записи к врачам и получении льготных препаратов, дают советы, как сохранить здоровье.
Важно отметить, что сотрудники ведомства совместно с ЦУР Самарской области активно работают с вопросами граждан в соцсетях через систему "Инцидент Менеджмент" и уже на протяжении года в областном рейтинге министерств по качеству обратной связи удерживают первое место. Каждое обращение адресно отрабатывается специалистами медицинских учреждений, либо становится основой для принятия управленческих решений. Один из примеров: пациенты обратили внимание на состояние Самарской областной клинической больницы № 8, находящейся на территории Кировского района. Лечебное учреждение, построенное в 1972 г., нуждалось в капитальном ремонте. Мнение людей было учтено. По решению губернатора Вячеслава Федорищева приняты поправки в областной бюджет, выделены дополнительные средства, работы стартовали в августе 2024 г. и до конца текущего должны быть завершены.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас