Общество "Знание" провело семейные выходные

В преддверии Дня семьи, любви и верности лекторы Общества "Знание" Елена Бобкова и Игорь Григорьянц выступили перед молодыми многодетными семьями Самарской области. Лекторий был организован на природе. Эксперты рассказали, как управлять своим временем и правильно распоряжаться финансами.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Семейные выходные для молодых многодетных семей Самарской области", который реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.

"Очень рада, что в рамках нашего проекта удалось воплотить такой необычный и полезный формат. Совмещение отдыха у живописного озера с практичными знаниями о семейном бюджете и тайм-менеджменте оказалось идеальной формулой для вовлечения участников. Игры и интерактивы от команды лекторов общества "Знание" помогли не только узнать новое, но и найти те способы, которые можно применить и в повседневной жизни", — отметила руководитель проекта Анна Бутакова.

Генеральный директор АНО ДВО Высшая школа современного образования Игорь Григорьянц поговорил с участниками о семейных финансах и объяснил, как сберечь и преумножить капитал. Он рассказал о важности финансовой грамотности и отметил необходимость привлечения детей к участию в управлении семейным бюджетом, так как это развивает у них математические навыки, логику и ответственность. Также обсудили осознанный подход к покупкам и планирование трат.

Приемам тайм-менеджмента участников мероприятия научила директор по стратегическому управлению и экономико-аналитической работе АНО ДПО Высшая школа современного образования Елена Бобкова. Она предложила семьям инструменты, которые помогут эффективно управлять временем и успешно сочетать работу, общение с родными или хобби.

"Мы привыкли, что знания хорошо усваиваются за партой, но в этот раз решили проверить новый формат. Оказалось, что узнавать новое об инструментах ведения семейного бюджета и бороться с поглотителями времени на игре "Семейный тайм-менеджмент" в полевых условиях очень эффективно и приятно", — поделилась впечатлениями Елена Бобкова.

К праздничной дате Общество "Знание" создало новую мастер-лекцию "День семьи, любви и верности". Она рассказывает об исторических и духовных корнях Дня семьи, любви и верности, помогает разобраться, почему семья была и остается основой крепкого общества, а также знакомит с мерами государственной поддержки семьи в РФ. Кроме того, можно воспользоваться материалами лекции "Семья — источник любви и взаимопонимания". Она поможет слушателям научиться решать конфликты и сохранять гармонию между самыми близкими.

Обращаем внимание, что укреплению института семьи посвящена новая номинация в главной просветительской награде страны Знание.Премия — "За вклад в сохранение традиционных ценностей". Участвовать могут просветители и проекты, которые развивают духовно-нравственные основы общества, популяризируют роль традиций в формировании здоровой и гармоничной личности. Прием заявок идет до сентября.