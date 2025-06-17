Весь июнь в Самарской области проходит акция "Ранняя помощь", цель которой - оказать квалифицированную помощь детям до 4 лет. Междисциплинарная команда узких специалистов проводит диагностические приемы маленьких пациентов, чтобы в раннем возрасте начать корректировать проблемы со здоровьем или поведением, если они есть.
Одним из приоритетов государственной политики является охрана здоровья матери и ребенка. Целенаправленная комплексная работа в этой сфере проводится в рамках национального проекта "Семья", реализация которого началась в нашей стране по решению главы государства Владимира Путина.
Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с региональными министерствами здравоохранения и образования проводится ежегодная акция "Ранняя помощь". Попасть на прием команды специалистов могут не только родители детей с инвалидностью, но и те, кто просто обеспокоен состоянием и поведением своего ребенка.
Многодетная мама Татьяна Бурзак привела младшую дочку на консультацию к специалистам междисциплинарной комиссии в педиатрическое отделение Самарской городской поликлиники №3.
"В комиссии замечательные специалисты, профессионалы своего дела, - говорит Татьяна. - Пользуясь случаем, я задала вопросы, которые меня волновали и в отношении сына. Нам дали четкие рекомендации и направление на диагностику".
Акция "Ранняя помощь" охватывает все муниципальные образования нашего региона. Это делает помощь узких специалистов максимально приближенной к дому. Всего в 2025-м запланировано более 70 выездов в поликлиники, центральные районные больницы и в фельдшерско-акушерские пункты региона. Если специалисты выявляют у ребенка какие-то отклонения, то его направляют к нужным специалистам для дальнейшей углубленной диагностики и, в случае необходимости, лечения. Родители сразу имеют возможность получить весь комплекс медицинских, педагогических и социальных услуг.
Мама годовалой дочки Ольга Кривопалова осталась довольна качеством консультации. "Дочку осмотрели психолог и невролог. Для меня было важно убедиться, что все в порядке и она развивается согласно возрасту. Считаю, что такого рода многопрофильные консультации важны для всех родителей. Мы, мамы в декрете, бываем излишне тревожны, а грамотные советы снимают чрезмерное беспокойство", - признается молодая мама.
Куратор акции "Ранняя помощь" - Ксения Белоглядова, директор ГКУ "Центр диагностики и консультирования Самарской области". У центра 13 отделений в разных городах и районах, и если у родителей возникает подозрение относительно развития ребенка, они могут самостоятельно обратиться в одно из отделений по месту жительства. Если окажется, что ребенок из отдаленной территории нуждается в реабилитационных услугах, а родители не имеют возможности приезжать самостоятельно, подключается выездная служба центра "Домашний консультант".
"Возраст от 0 до 4 лет - тот период, который позволяет в каких-то случаях кардинально исправить ситуацию со здоровьем ребенка, а в каких-то ее улучшить, вовремя начав коррекцию и реабилитацию. Поэтому ранняя диагностика очень важна во избежание более сложного диагноза в будущем", - уверена Ксения Белоглядова.
В 2024 г. в Самарской области диагностику специалистов междисциплинарной комиссии прошли более 1500 детей. Перечень учреждений, участвующих в акции "Ранняя помощь" в 2025 г., а также сроки проведения акции можно найти на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас