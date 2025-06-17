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Здравоохранение Общество

В Самарской области проходит акция "Ранняя помощь"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Весь июнь в Самарской области проходит акция "Ранняя помощь", цель которой - оказать квалифицированную помощь детям до 4 лет. Междисциплинарная команда узких специалистов проводит диагностические приемы маленьких пациентов, чтобы в раннем возрасте начать корректировать проблемы со здоровьем или поведением, если они есть.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Одним из приоритетов государственной политики является охрана здоровья матери и ребенка. Целенаправленная комплексная работа в этой сфере проводится в рамках национального проекта "Семья", реализация которого началась в нашей стране по решению главы государства Владимира Путина.

Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с региональными министерствами здравоохранения и образования проводится ежегодная акция "Ранняя помощь". Попасть на прием команды специалистов могут не только родители детей с инвалидностью, но и те, кто просто обеспокоен состоянием и поведением своего ребенка.  

Многодетная мама Татьяна Бурзак привела младшую дочку на консультацию к специалистам междисциплинарной комиссии в педиатрическое отделение Самарской городской поликлиники №3.

"В комиссии замечательные специалисты, профессионалы своего дела, - говорит Татьяна. - Пользуясь случаем, я задала вопросы, которые меня волновали и в отношении сына. Нам дали четкие рекомендации и направление на диагностику".

Акция "Ранняя помощь" охватывает все муниципальные образования нашего региона. Это делает помощь узких специалистов максимально приближенной к дому. Всего в 2025-м запланировано более 70 выездов в поликлиники, центральные районные больницы и в фельдшерско-акушерские пункты региона. Если специалисты выявляют у ребенка какие-то отклонения, то его направляют к нужным специалистам для дальнейшей углубленной диагностики и, в случае необходимости, лечения. Родители сразу имеют возможность получить весь комплекс медицинских, педагогических и социальных услуг.   

Мама годовалой дочки Ольга Кривопалова осталась довольна качеством консультации. "Дочку осмотрели психолог и невролог. Для меня было важно убедиться, что все в порядке и она развивается согласно возрасту. Считаю, что такого рода многопрофильные консультации важны для всех родителей. Мы, мамы в декрете, бываем излишне тревожны, а грамотные советы снимают чрезмерное беспокойство", - признается молодая мама.

Куратор акции "Ранняя помощь" - Ксения Белоглядова, директор ГКУ "Центр диагностики и консультирования Самарской области". У центра 13 отделений в разных городах и районах, и если у родителей возникает подозрение относительно развития ребенка, они могут самостоятельно обратиться в одно из отделений по месту жительства. Если окажется, что ребенок из отдаленной территории нуждается в реабилитационных услугах, а родители не имеют возможности приезжать самостоятельно, подключается выездная служба центра "Домашний консультант".  

"Возраст от 0 до 4 лет - тот период, который позволяет в каких-то случаях кардинально исправить ситуацию со здоровьем ребенка, а в каких-то ее улучшить, вовремя начав коррекцию и реабилитацию. Поэтому ранняя диагностика очень важна во избежание более сложного диагноза в будущем", - уверена Ксения Белоглядова.

В 2024 г. в Самарской области диагностику специалистов междисциплинарной комиссии прошли более 1500 детей. Перечень учреждений, участвующих в акции "Ранняя помощь" в 2025 г., а также сроки проведения акции можно найти на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики.

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