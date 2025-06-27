В Похвистневском районе создают новые условия для оказания медицинской помощи

В с. Большая Ега Похвистневского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.

Готовность объекта составляет 10%. На данный момент выполняется устройство каркаса быстровозводимой модульной конструкции. Медицинская помощь оказывается в старом ФАПе.

"После возведения модульного здания около 400 местных жителей будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в современных условиях. Новый ФАП будет оснащен необходимыми оборудованием и мебелью. Также рабочие места специалистов будут оснащены компьютером с быстрым интернет-соединением. Все это улучшит условия для сотрудников и пациентов", - отметил и.о. главного врача Похвистневской центральной районной больницы Николай Микаскин.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году капитально отремонтированы два офиса врача общей практики в селах Большой Толкай и Мочалеевка. Кроме того, в Похвистневскую ЦРБ поступило шесть автомобилей Lada Granta, два "ГАЗ Соболь" и новое оборудование - восемь электрокардиографов и один видеоэндоскоп.