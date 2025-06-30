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Здравоохранение Общество

Стало известно, где в Самарской области — самая высокая заболеваемость раком

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Население Самарской области считается старым, а рост числа пожилых жителей провоцирует всплеск онкологии. Такие данные приводятся в региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями", рассчитанной на 2025–2030 годы.

В Самарской области ежегодно уменьшается численность населения. Так, в 2024 г. она составляла 3,12 млн человек (2,48 млн — городское население, 644 тыс. чел. — сельское) и, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилась на 14,8 тысяч жителей (0,5%).

При этом в регионе в последние годы, с одной стороны, регистрируется низкая рождаемость, а с другой отмечается диспропорция половой структуры: на 1000 мужчин приходится 1180 женщин. Численное преобладание лиц "слабого пола" начинается с 38 лет и увеличивается с возрастом из-за высокого уровня преждевременной смерти мужчин.

Отдельно исследователей тревожит тот факт, что население Самарской области активно стареет.

"Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей от 65 лет и старше — более 7%. В настоящее время 18,4% жителей региона находятся в вышеуказанном возрасте, — отмечается в документах программы. — Рост числа населения старших возрастов обеспечил значительное увеличение показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) во всей России, в Самарской области в том числе".

Региональная программа приводит несколько статистических данных, которые сигнализируют об актуальных пробелах в борьбе с онкологией. Так, в 2024 г. в регионе впервые зарегистрировано 17926 случаев ЗНО (в том числе, 8539 случаев среди мужчин и 9387 — среди женщин). Грубый показатель заболеваемости ЗНО составил 573,1 на 100 тысячу человек, а стандартизованный — 288,7 на 100 тыс. населения, что выше значения показателей в ПФО (259,9) и РФ (250,3).

Наиболее высокая заболеваемость онкологией фиксировалась в крупных городах (Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань), а также в нескольких районах (Нефтегорский, Богатовский, Пестравский, Челно-Вершинский, Кинель-Черкасский, Шигонский и Красноармейский).

Ниже среднеобластного значения показатель заболеваемости зарегистрирован в Клявлинском, Исаклинском, Кошкинском, Ставропольском, Камышлинском, Хворостянском, Шенталиснком и Волжском районах.

"В структуре заболеваемости ЗНО в 2024 г. лидирующие позиции после немеланомного рака кожи (14,6%) занимают колоректальный рак (12,9%), рак молочной железы (11,4%), предстательной железы (11,1%), легкого (7,8%), желудка (5,2%), тела матки (4,2%), почки (4,2%), поджелудочной железы и печени (по 3,1%)", — сообщается в документах.

Приводится подробная разбивка по мужчинам и женщинам. Среди мужчин топ-9 онкозаболеваний выглядит так:

  • рак предстательной железы (23,2%),
  • колоректальный рак (13,3%),
  • рак легкого (12,6%),
  • немеланомный рак кожи (11,4%),
  • лимфатической ткани (5,8%),
  • рак почки (5,1%),
  • рак желудка (5%),
  • рак мочевого пузыря (4,4%),
  • рак поджелудочной железы (3,1%).

Среди женщин лидирующие позиции в структуре заболеваемости занимают:

  • рак молочной железы (21,6%),
  • немеланомный рак кожи (17,5%),
  • колоректальный рак (12,4%),
  • рак тела матки (8%),
  • рак шейки матки и яичника (по 4%),
  • рак щитовидной железы (3,6%),
  • рак желудка, легких, почки (по 3,4%),
  • рак поджелудочной железы (3%),
  • рак лимфатической ткани (2%).

В медицинском отчете сообщается также, что за последние 10 лет существенно удалось увеличить число больных, способных прожить 5 и более лет: "Удельный вес онкологических больных, стоявших на учете 5 и более лет, в Самарской области в 2024 г. составил 60,2%. В период с 2015 по 2024 гг. показатель возрос на 17,3%".

По состоянию на конец прошлого года в регионе на диспансерном учете состояло 107312 онкологических больных, из них 37129 мужчин (34,6%) и 70183 женщины (65,4%).

В прошлом году, по данным региональной информационной системы, от ЗНО умерло 6284 больных (у 243 из них диагноз установлен посмертно), от доброкачественных новообразований умерло 98 больных.

Чаще всего в 2024 г. жители умирали от таких видов рака, как:

  • рак бронхов и легкого (15,5%),
  • ободочной кишки (9,8%),
  • желудка (8,3%),
  • молочной железы (8,1%),
  • поджелудочной железы (7%),
  • прямой кишки (4,9%),
  • предстательной железы (4,8%).

Программные мероприятия, рассчитанные с 2025 по 2030 гг., подразумевают работу в нескольких направлениях (пропаганда ЗОЖ, увеличение штата онкологов, оснащение кабинетов врачей специализированным оборудованием, совершенствование работы сети смотровых кабинетов и т.п. - всего более 100 мероприятий), а в качестве первоочередных целей приводятся: снижение доли злокачественных новообразований, выявленных на первой стадии; повышение доли лиц, живущих 5 и более лет с момента постановки диагноза; снижение одногодичной летальности больных со ЗНО и т. д.

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