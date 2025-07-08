Жителя Тольятти обвиняют в оформлении кредитов на других людей

В Центральный районный суд Тольятти отправили уголовное дело 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с июля 2023 г. по март 2024 г. мужчина на канале мессенджера приобрел неактивированную сим-карту и абонентский номер вместе с персональными данными другого человека. Используя мобильный телефон и электронное устройство, он получил доступ к личному кабинету Госуслуг потерпевшего и подал заявки в микрофинансовые организации.
По такой схеме тольяттинец получил персональные данные 43 человек и отправил от их имени заявки на кредиты в банки и микрофинансовые организации. В итоге заключили кредитные договоры только три организации на общую сумму 15,7 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы