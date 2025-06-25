Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей

По оценкам экспертов, объём российского рынка ИИ в медицине вырос до 12 млрд рублей в 2024 году и к 2030 году может увеличиться более чем в 6 раз, достигнув порядка 78 млрд рублей, при этом рынок ключевых ИИ-продуктов: ассистенты, сводки, экспертные системы, к концу десятилетия может составить 65 млрд рублей.
Как цифровые ассистенты помогают врачам оптимизировать документооборот и минимизировать рутинные действия, а также о новых подходах к автоматизации медицины с помощью искусственного интеллекта рассказал Владимир Воскобоев, руководитель проектов направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), на стратегической сессии в рамках "Цифровой прокачки региона" в Оренбурге.
Врачи ежедневно сталкиваются с большим объёмом документации, поэтому медицинские учреждения всё активнее внедряют ИИ-инструменты, способные взять на себя часть рутинных задач. Такие решения позволяют ускорить заполнение протоколов, повысить точность ведения записей и снизить нагрузку на персонал, освобождая время для общения с пациентами и принятия медицинских решений.
"Эксперт — это не тот, кто всё помнит, а тот, кто знает, где быстро найти нужную информацию. Именно в этом врачам помогает цифровой ассистент", — подчеркнул Владимир Воскобоев.
СмартПротокол — голосовой ассистент, который помогает врачу заполнять протокол осмотра за 30 секунд. Система распознаёт речь, идентифицирует пациента и врача, сверяет данные с клиническими рекомендациями согласно ФЗ 323 и автоматически вносит информацию в МИС.
МедКонтроль — ИИ-модуль, проверяющий медицинские документы на соответствие нормативам. Он помогает снизить риски штрафов со стороны ФОМС и других контролирующих органов, сверяя данные "до и после" редактирования. Также в системе предусмотрены функции прогнозирования затрат и аналитики финансовой эффективности медорганизации.
МедГид — ассистент по поиску в медицинских базах знаний. За считанные секунды система находит информацию по нормативным документам, рекомендациям и инструкциям, разбивая ее на отдельные блоки и предоставляя ссылки на оригинальные источники. Это упрощает ежедневную работу врача и даёт возможность быстро обращаться к официальным материалам.
Инициатива "Цифровая прокачка региона" проходит при участии ИТ-лидеров и властей из разных субъектов РФ. В фокусе — масштабирование успешных ИИ-практик в здравоохранении, образовании, транспорте и госсекторе.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас