16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей Летний сезон и здоровье ЖКТ: эксперты Страхового Дома ВСК напоминают о важности профилактики Самарские врачи спасли маму и ее малыша Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики

Здравоохранение Общество

Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По оценкам экспертов, объём российского рынка ИИ в медицине вырос до 12 млрд рублей в 2024 году и к 2030 году может увеличиться более чем в 6 раз, достигнув порядка 78 млрд рублей, при этом рынок ключевых ИИ-продуктов: ассистенты, сводки, экспертные системы, к концу десятилетия может составить 65 млрд рублей.

Как цифровые ассистенты помогают врачам оптимизировать документооборот и минимизировать рутинные действия, а также о новых подходах к автоматизации медицины с помощью искусственного интеллекта рассказал Владимир Воскобоев, руководитель проектов направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), на стратегической сессии в рамках "Цифровой прокачки региона" в Оренбурге.

Врачи ежедневно сталкиваются с большим объёмом документации, поэтому медицинские учреждения всё активнее внедряют ИИ-инструменты, способные взять на себя часть рутинных задач. Такие решения позволяют ускорить заполнение протоколов, повысить точность ведения записей и снизить нагрузку на персонал, освобождая время для общения с пациентами и принятия медицинских решений.

"Эксперт — это не тот, кто всё помнит, а тот, кто знает, где быстро найти нужную информацию. Именно в этом врачам помогает цифровой ассистент", — подчеркнул Владимир Воскобоев.

СмартПротокол — голосовой ассистент, который помогает врачу заполнять протокол осмотра за 30 секунд. Система распознаёт речь, идентифицирует пациента и врача, сверяет данные с клиническими рекомендациями согласно ФЗ 323 и автоматически вносит информацию в МИС.

МедКонтроль — ИИ-модуль, проверяющий медицинские документы на соответствие нормативам. Он помогает снизить риски штрафов со стороны ФОМС и других контролирующих органов, сверяя данные "до и после" редактирования. Также в системе предусмотрены функции прогнозирования затрат и аналитики финансовой эффективности медорганизации.

МедГид — ассистент по поиску в медицинских базах знаний. За считанные секунды система находит информацию по нормативным документам, рекомендациям и инструкциям, разбивая ее на отдельные блоки и предоставляя ссылки на оригинальные источники. Это упрощает ежедневную работу врача и даёт возможность быстро обращаться к официальным материалам.

Инициатива "Цифровая прокачка региона" проходит при участии ИТ-лидеров и властей из разных субъектов РФ. В фокусе — масштабирование успешных ИИ-практик в здравоохранении, образовании, транспорте и госсекторе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6