В Тольятти обсудили меры по укреплению здоровья сотрудников предприятий

На территории АвтоВАЗа состоялось межрегиональное совещание "О задачах по реализации поручения Правительства РФ по снижению заболеваемости". В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, НМИЦ Терапии и профилактической медицины, ФМБА России, руководства Федерации независимых профсоюзов России, крупнейших предприятий Самарской области, представителей учреждений здравоохранения и профсоюзов ряда регионов.
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия. "Совместно с министерством здравоохранения Самарской области и центром здоровья мы проводим исследования на предприятиях по вопросам заболеваемости. Это положительный опыт, который высоко оценивается федерацией независимых профсоюзов. Он будет полезен всем регионам", — отметил председатель Федерации Профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.
Среди основных инструментов: разработка и внедрение Корпоративных программ общественного здоровья, реализация профилактических мероприятий на рабочих местах, своевременное выявление заболеваний и их эффективное лечение. Корпоративные программы общественного здоровья — это важный элемент Регионального проекта "Здоровье для каждого". Он является частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
"В рамках таких программ работодатели реализуют социальную ответственность за здоровье своих сотрудников в тесном взаимодействии с отраслью здравоохранения. К концу года при методической поддержке Центра общественного здоровья в Самарской области будет внедрено не менее 60 Корпоративных программ", — пояснил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.
В центре внимания специалистов также проведение профилактических обследований сотрудников на предприятиях.
"Мы заключили соглашение и проводим совместную профилактическую работу, направленную на работающих граждан. Наша цель — в рамках диспансеризации и профилактических осмотров проверить здоровье 200 000 сотрудников предприятий и организаций. Уже более 103 тысяч человек прошли обследования на рабочих местах. Главный результат этой работы — улучшение состояния здоровья населения и повышение продолжительности жизни", — отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается, в том числе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях увеличены.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас