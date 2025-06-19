Т1 и "РЖД-Медицина" представили прототип цифровой платформы для предрейсовых медосмотров

ИТ-холдинг Т1 и АО "РЖД-Медицина" продолжают совместную работу по цифровой трансформации медицинского обслуживания транспортной отрасли. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) партнеры представили прототип платформы для автоматизации предрейсовых медицинских осмотров и договорились о продолжении работы в этом направлении.
Новая разработка станет основой для формирования единых цифровых стандартов проведения обязательных медосмотров в транспортной сфере. Решение автоматизирует ключевые этапы процесса, исключает влияние человеческого фактора, минимизирует риск ошибок и сокращает время осмотров. Цифровая платформа позволяет объединять программно-аппаратные комплексы различных производителей для проведения предрейсовых медицинских осмотров в единую экосистему с общей сводкой и аналитикой по сотрудникам, поддерживает видео- и аудиосвязь с врачом, формирует электронные путевые листы, а также обеспечивает всю полноту документооборота — с возможностью передачи информации в государственные системы.
Прототип платформы был продемонстрирован в интерактивном формате на стенде РЖД на ПМЭФ 2025. Посетители могли протестировать решение на специальном эмуляторе — и определить, можно ли допустить "виртуального машиниста" к поездке по итогам медосмотра. Прототип стал первым шагом к созданию масштабируемой системы, которую можно адаптировать для других отраслей, в том числе автоперевозок и логистики.
Продолжением работы станет создание совместного предприятия, основной целью которого будет внедрение и вывод на рынок единой цифровой платформы и программно-аппаратных комплексов (ПАК) для проведения предрейсовых медицинских осмотров. Эти договоренности зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании и ключевых принципах сотрудничества, который стороны подписали в рамках ПМЭФ.
"Обеспечение медицинской безопасности железнодорожного движения является приоритетным направлением работы "РЖД-Медицины": в своей части мы несем ответственность за жизнь пассажиров и сохранность грузов. С учетом масштабов стоящих перед нами задач единый цифровой контур для проведения предрейсовых осмотров и анализа поступающих данных становится необходимостью. Новая платформа представляет собой уникальное решение, которое задаст новый уровень качества и прозрачности в медицинском сопровождении работников транспортной сферы", — прокомментировала директор ОАО "РЖД" по медицине — генеральный директор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова.
"Мы видим огромный потенциал в цифровизации предрейсовых медосмотров. Вместе с АО "РЖД-Медицина" мы создаем продукт, который задает новые технологические стандарты как для транспортной, так и для других отраслей. Благодаря платформе компании смогут эффективно управлять процессом предрейсовых медицинских осмотров и собирать аналитику по ним. А возможность интеграции с различными сервисами обеспечит прозрачность на всех этапах. Это способ повысить безопасность труда и снизить риски в пассажирских и грузовых перевозках", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
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Пусть прививается , кто ее держит !
ужас