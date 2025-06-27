Геннадий Котельников награждён орденом Салавата Юлаева

27 июня председателю Самарской губернской думы, академику РАН, почётному ректору СамГМУ Геннадию Котельникову по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова была вручена высокая награда — орден Салавата Юлаева.

Вручая орден Геннадию Котельникову, ректор Башкирского государственного медицинского университета, академик РАН Валентин Павлов подчеркнул масштаб личности академика, его огромный вклад в продвижение российской науки, развитие медицинских технологий, внедрение инновационных подходов и реализацию проектов по импортозамещению в отрасли отечественного здравоохранения.

"Мы восхищаемся Вами, Геннадий Петрович. Всегда говорю, что я равняюсь на Вас, но соизмеряю масштаб личности. Мы с коллективом Башкирского государственного медицинского университета стараемся идти нога в ногу с самарскими коллегами. Всегда очень радуемся успехам Самарского государственного медицинского университета, достижениям вуза, который развивается своим уникальным путем, имеет свое узнаваемое лицо. Вы лидеры не только в России по очень многим направлениям, Вы лидеры на просторах бывшего СНГ, и в мире", — отметил Валентин Павлов.

Геннадий Котельников поблагодарил Радия Хабирова и уфимских коллег из БашГМУ за высокую оценку. Он подчеркнул, что достигнутые результаты — это заслуга не одного человека, а всего коллектива Самарского государственного медицинского университета.

"Хочу сказать огромное спасибо коллективу нашего Самарского государственного медицинского университета. Я очень горжусь, что с 1966 года, когда стал студентом 1 курса, и до настоящего времени моя деятельность тесно связана с родным, любимым медицинским университетом. Горжусь, что сейчас вуз возглавляет Александр Владимирович Колсанов, который недавно влился в ряды член-корреспондентов Российской академии наук. Очень ценю, что все наши совместные проекты, которые мы вместе начинали 10 лет назад, успешно реализуются и внедряются в современное здравоохранение. На днях состоялось масштабное событие — V Евразийский форум травматологов-ортопедов. И было очень приятно видеть, что в его работе приняла участие большая делегация специалистов из нашей Самарской области", — сказал Геннадий Котельников.