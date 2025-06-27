Геннадий Котельников награждён орденом Салавата Юлаева

27 июня председателю Самарской губернской думы, академику РАН, почётному ректору СамГМУ Геннадию Котельникову по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова была вручена высокая награда — орден Салавата Юлаева.
Вручая орден Геннадию Котельникову, ректор Башкирского государственного медицинского университета, академик РАН Валентин Павлов подчеркнул масштаб личности академика, его огромный вклад в продвижение российской науки, развитие медицинских технологий, внедрение инновационных подходов и реализацию проектов по импортозамещению в отрасли отечественного здравоохранения.
"Мы восхищаемся Вами, Геннадий Петрович. Всегда говорю, что я равняюсь на Вас, но соизмеряю масштаб личности. Мы с коллективом Башкирского государственного медицинского университета стараемся идти нога в ногу с самарскими коллегами. Всегда очень радуемся успехам Самарского государственного медицинского университета, достижениям вуза, который развивается своим уникальным путем, имеет свое узнаваемое лицо. Вы лидеры не только в России по очень многим направлениям, Вы лидеры на просторах бывшего СНГ, и в мире", — отметил Валентин Павлов.
Геннадий Котельников поблагодарил Радия Хабирова и уфимских коллег из БашГМУ за высокую оценку. Он подчеркнул, что достигнутые результаты — это заслуга не одного человека, а всего коллектива Самарского государственного медицинского университета.
"Хочу сказать огромное спасибо коллективу нашего Самарского государственного медицинского университета. Я очень горжусь, что с 1966 года, когда стал студентом 1 курса, и до настоящего времени моя деятельность тесно связана с родным, любимым медицинским университетом. Горжусь, что сейчас вуз возглавляет Александр Владимирович Колсанов, который недавно влился в ряды член-корреспондентов Российской академии наук. Очень ценю, что все наши совместные проекты, которые мы вместе начинали 10 лет назад, успешно реализуются и внедряются в современное здравоохранение. На днях состоялось масштабное событие — V Евразийский форум травматологов-ортопедов. И было очень приятно видеть, что в его работе приняла участие большая делегация специалистов из нашей Самарской области", — сказал Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас