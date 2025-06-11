GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии

Нейросетевая модель Сбера GigaChat успешно решила экзаменационные задачи в Самарском государственном медицинском университете и теперь сможет помогать людям в области ревматологии. Так, к GigaChat можно обращаться по вопросам, связанным с диагностикой, лечением и профилактикой системных заболеваний суставов и соединительной ткани. Ранее GigaChat успешно сдал экзамены по лечебному делу, педиатрии, кардиологии, гастроэнтерологии и неврологии в ведущих медуниверситетах страны.

Благодаря расширению экспертных знаний и дообучению модели по различным профильным специальностям, GigaChat может помогать и врачам в решении сложных медицинских задач.

"GigaChat продолжает уверенно подтверждать свой высокий профессиональный уровень, успешно проходя аккредитацию по новым медицинским специальностям от базовой подготовки по "Лечебному делу" до узкопрофильных направлений. Особую благодарность хотим выразить Самарскому государственному медицинскому университету за плодотворное сотрудничество и экспертный вклад в процесс аккредитации. Каждый успешно сданный экзамен — это шаг к тому, чтобы GigaChat стал еще более эффективным помощником для человека и врачей в более широком круге специальностей", — рассказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

"В Поволжье всё активнее внедряются цифровые решения в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Искусственный интеллект делает диагностику и лечение доступнее даже в удалённых уголках регионов, помогая разгрузить врачей от рутины и предоставляя населению удобный сервис для консультаций. GigaGhat — один из помощников в этих вопросах, способный оказать оперативную поддержку людям, сталкивающимся с различными заболеваниями. Сегодня в СамГМУ GigaGhat успешно сдал экзамен по специальности "Ревматология", добавив это направление в копилку своих зачётов по медицинским направлениям", — отметила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

"Сегодня мы наблюдаем, как искусственный интеллект стремительно проникает в профессиональную практику врачей и преподавателей. Важно отметить, что цель внедрения ИИ не заключается в их замене. Он сможет взять на себя часть рутинных процессов, освобождая время для более творческой и интеллектуальной работы. Сегодня искусственный интеллект GigaChat успешно сдал очередной экзамен — по ревматологии. Несомненно, его знания будут на пользу нашим будущим врачам и преподавателям. Для нас это очень интересное и перспективное сотрудничество со Сбером. Надеемся на дальнейшее развитие совместных продуктов, которые будут способствовать улучшению качества образования и медицинских услуг", — сообщил ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

После экзаменов и оглашения результатов нейросетевой модели эксперты Центра индустрии здоровья Сбера провели для студентов СамГМУ лекцию "AI в медицине", ответив на главные вопросы: "Где в медицине может применяться искусственный интеллект, на что он способен сейчас и что сможет в обозримом будущем?".