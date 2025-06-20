Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе

В жилом массиве Гранный Самарской области к концу текущего года возведут современный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее медицинскую помощь жители поселка получали в приспособленном помещении и в Новокуйбышевской больнице.

Новый медицинский объект будет расположен на въезде в населенный пункт. На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.

"Получать первичную медико-санитарную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе будут около 1000 местных жителей. В новом здании будут расположены кабинет приема, процедурная-прививочная, помещение для хранения лекарственных средств, комната персонала и другие помещения. С введением в эксплуатацию нового современного здания полностью решится вопрос о территориальной доступности оказания медицинской помощи населению, проживающему далеко от центра Новокуйбышевска", - отметил главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Новокуйбышевске возводят уже второй по счету объект для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям прилегающих к центру территорий. Первый фельдшерско-акушерский пункт в Липягах открыли в конце 2024 года.