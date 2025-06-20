Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе

В жилом массиве Гранный Самарской области к концу текущего года возведут современный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее медицинскую помощь жители поселка получали в приспособленном помещении и в Новокуйбышевской больнице.
Новый медицинский объект будет расположен на въезде в населенный пункт. На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.
"Получать первичную медико-санитарную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе будут около 1000 местных жителей. В новом здании будут расположены кабинет приема, процедурная-прививочная, помещение для хранения лекарственных средств, комната персонала и другие помещения. С введением в эксплуатацию нового современного здания полностью решится вопрос о территориальной доступности оказания медицинской помощи населению, проживающему далеко от центра Новокуйбышевска", - отметил главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.
Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Новокуйбышевске возводят уже второй по счету объект для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям прилегающих к центру территорий. Первый фельдшерско-акушерский пункт в Липягах открыли в конце 2024 года.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас