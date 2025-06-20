Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики

Врачи нейрохирургического отделения Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова выполнили уникальную операцию по удалению металлического осколка из шейного отдела позвоночника и спинного мозга с последующей малоинвазивной фиксацией. Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.

Мужчина получил осколочное ранение шеи в зоне СВО и прошел лечение на этапах медицинской эвакуации. В конце апреля 2025 г. он был госпитализирован в Самарскую больницу имени Пирогова с сильными болями в правой руке, слабостью в ногах и прогрессирующими неврологическими нарушениями.

Обследование выявило металлический осколок в позвоночном канале на уровне верхне-шейного отдела. Осколок располагался в крайне опасной зоне - рядом со стволом головного мозга, жизненно важными центрами и позвоночной артерией. Он сдавливал спинной мозг и угрожал жизни. Бригада нейрохирургов и анестезиологов под руководством заведующего отделением Сергея Сергеева провела точнейшее вмешательство: удалила осколок без повреждения спинного мозга и артерий, выполнила декомпрессию нервных структур, зафиксировала шейный отдел позвоночника малоинвазивным методом - через один прокол.

"Осколок находился в опасной близости от ствола мозга и позвоночной артерии - одно неверное движение могло привести к массивному кровотечению или повреждению центров дыхания и сердцебиения. Нам удалось аккуратно извлечь его, полностью сохранив функции спинного мозга. У пациента исчезли боли, восстановилась подвижность руки и ног. Он был выписан всего через 10 дней после операции", - отметил Сергей Сергеев.

Помимо удаления осколка, врачи впервые в стране применили малоинвазивную чрескожную двустороннюю фасеточную фиксацию шейного отдела позвоночника. Эта методика не требует разрезов, обеспечивает надежную стабилизацию, позволяет начать реабилитацию сразу после операции. На Поленовских чтениях в апреле 2025 года методики самарских нейрохирургов были признаны уникальными и перспективными для внедрения в других клиниках.