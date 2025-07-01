Более 1000 выпускников колледжа им. Нины Ляпиной получили дипломы

В Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной и его филиалах состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам 2025 года.
В этом году количество выпускников медицинских колледжей составляет 2230 человек. Большая часть из них подготовлена на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, в том числе 600 медицинских сестер/братьев, 103 фельдшера, 311 фармацевтов, 76 зубных техников, 45 акушерок, 23 лабораторных техника.
Молодых специалистов поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. "Сегодня вы полноправно выходите в большую жизнь, в систему нашего здравоохранения. Созданные рабочие места нуждаются в ваших профессиональных руках и знаниях. Вас ждут наставники, готовые передавать свой опыт. За эти годы вы приобрели много знаний и навыков, однако наша профессия требует постоянного обучения и совершенствования на протяжении всей жизни. Именно в вас сегодня нуждаются наши жители - в вашем тепле и доброте. Каждому из вас я желаю в первую очередь дальнейшего развития и личностного роста. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед", - отметил руководитель ведомства.
Директор Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной Надежда Ярочкина рассказала, что 293 выпускника окончили обучение с отличием, а 15 будут награждены медалью губернатора Самарской области "За особые успехи в профессиональном образовании".
"Дорогие выпускники! Мы с вами учились профессиональным компетенциям, этике, деонтологии, любви, уважению к ближнему и многим другим вещам. И все это в нашей с вами жизни вот за этот период времени. Я вас очень прошу - не изменяйте вашей любимой профессии, потому что вы очень нужны медицинским организациям. Желаю вам счастливой профессиональной жизни! В добрый путь!" - отметила Надежда Ярочкина.
В этот день поздравления прозвучали не только в адрес студентов. Почетными знаками и благодарственными письмами губернатора Самарской области были отмечены преподаватели колледжа - за вклад в развитие медицины и подготовку будущих профессионалов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас