Более 1000 выпускников колледжа им. Нины Ляпиной получили дипломы

В Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной и его филиалах состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам 2025 года.

В этом году количество выпускников медицинских колледжей составляет 2230 человек. Большая часть из них подготовлена на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, в том числе 600 медицинских сестер/братьев, 103 фельдшера, 311 фармацевтов, 76 зубных техников, 45 акушерок, 23 лабораторных техника.

Молодых специалистов поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. "Сегодня вы полноправно выходите в большую жизнь, в систему нашего здравоохранения. Созданные рабочие места нуждаются в ваших профессиональных руках и знаниях. Вас ждут наставники, готовые передавать свой опыт. За эти годы вы приобрели много знаний и навыков, однако наша профессия требует постоянного обучения и совершенствования на протяжении всей жизни. Именно в вас сегодня нуждаются наши жители - в вашем тепле и доброте. Каждому из вас я желаю в первую очередь дальнейшего развития и личностного роста. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед", - отметил руководитель ведомства.

Директор Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной Надежда Ярочкина рассказала, что 293 выпускника окончили обучение с отличием, а 15 будут награждены медалью губернатора Самарской области "За особые успехи в профессиональном образовании".

"Дорогие выпускники! Мы с вами учились профессиональным компетенциям, этике, деонтологии, любви, уважению к ближнему и многим другим вещам. И все это в нашей с вами жизни вот за этот период времени. Я вас очень прошу - не изменяйте вашей любимой профессии, потому что вы очень нужны медицинским организациям. Желаю вам счастливой профессиональной жизни! В добрый путь!" - отметила Надежда Ярочкина.

В этот день поздравления прозвучали не только в адрес студентов. Почетными знаками и благодарственными письмами губернатора Самарской области были отмечены преподаватели колледжа - за вклад в развитие медицины и подготовку будущих профессионалов.