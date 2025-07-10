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Здравоохранение Общество

Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе работают три амбулаторных кардиологических центра — в Самаре, Тольятти и Сызрани. Такие специализированные подразделения организованы впервые в Российской Федерации.

Фото: пресс-служба минздрава СО

"На протяжении нескольких лет в онкологической службе поэтапно создавали сеть амбулаторных центров на базе городских и районных поликлиник и больниц. У нас уже накоплен опыт работы таких специализированных подразделений, и мы решили расширить практику. Одним из мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями стала организация амбулаторных кардиологических центров. В них пациенты с подозрением на болезни сердца и сосудов будут проходить уточняющую диагностику и консультации. Для этого закупили современное оборудование за счёт дополнительных средств областного бюджета, выделенных по решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. Наша цель — обеспечить медицинское сопровождение пациентов из групп риска, выявить заболевания на ранней стадии, предотвратить в будущем сосудистые катастрофы и осложнения, тем самым сберечь здоровье жителей и увеличить продолжительность их жизни", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Центры работают в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В. П. Полякова, в Тольятти на базе поликлиники № 3 и в Сызрани — в городской и районной больнице.

На консультацию кардиолога с уточняющей диагностикой пациента направляет лечащий врач из поликлиники. Подразделения оснащены современной медтехникой, в том числе экспертными ультразвуковыми аппаратами с программным обеспечением проведения стресс-эхокардиографии и чреспищеводной эхокардиографии, мониторами холтера и суточными мониторами измерения артериального давления, аппаратами для чреспищеводной электрокардиостимуляции сердца, велоэргометрами.

"Это передовая практика, на сегодняшний день нигде в России подобное пока не реализовано. В будущем будем масштабировать этот проект и на другие центральные районные больницы региона. В планах — создание межмуниципальных центров, чтобы пациенты всю необходимую диагностику могли получать ближе к месту проживания. Специалисты областного кардиодиспансера будут оказывать любую методическую помощь коллегам из всех районов и совместно определять тактику лечения и последовательность госпитализации пациентов", — подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрий Дупляков.

Напомним, с этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

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