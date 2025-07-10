Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры

В регионе работают три амбулаторных кардиологических центра — в Самаре, Тольятти и Сызрани. Такие специализированные подразделения организованы впервые в Российской Федерации.
"На протяжении нескольких лет в онкологической службе поэтапно создавали сеть амбулаторных центров на базе городских и районных поликлиник и больниц. У нас уже накоплен опыт работы таких специализированных подразделений, и мы решили расширить практику. Одним из мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями стала организация амбулаторных кардиологических центров. В них пациенты с подозрением на болезни сердца и сосудов будут проходить уточняющую диагностику и консультации. Для этого закупили современное оборудование за счёт дополнительных средств областного бюджета, выделенных по решению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. Наша цель — обеспечить медицинское сопровождение пациентов из групп риска, выявить заболевания на ранней стадии, предотвратить в будущем сосудистые катастрофы и осложнения, тем самым сберечь здоровье жителей и увеличить продолжительность их жизни", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Центры работают в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В. П. Полякова, в Тольятти на базе поликлиники № 3 и в Сызрани — в городской и районной больнице.
На консультацию кардиолога с уточняющей диагностикой пациента направляет лечащий врач из поликлиники. Подразделения оснащены современной медтехникой, в том числе экспертными ультразвуковыми аппаратами с программным обеспечением проведения стресс-эхокардиографии и чреспищеводной эхокардиографии, мониторами холтера и суточными мониторами измерения артериального давления, аппаратами для чреспищеводной электрокардиостимуляции сердца, велоэргометрами.
"Это передовая практика, на сегодняшний день нигде в России подобное пока не реализовано. В будущем будем масштабировать этот проект и на другие центральные районные больницы региона. В планах — создание межмуниципальных центров, чтобы пациенты всю необходимую диагностику могли получать ближе к месту проживания. Специалисты областного кардиодиспансера будут оказывать любую методическую помощь коллегам из всех районов и совместно определять тактику лечения и последовательность госпитализации пациентов", — подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрий Дупляков.
Напомним, с этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас