Из-за фестиваля "иВолга" ограничат движение транспорта

В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта в связи с проведением с 24 по 29 июля Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга".

С 8:00 14 июля до 20:00 1 августа будет временно ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный — от ул. Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП № 1 до КПП № 2).

Ограничение не распространяется на спецмашины оперативных служб — полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.