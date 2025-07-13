Из-за фестиваля "иВолга" ограничат движение транспорта

В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта в связи с проведением с 24 по 29 июля Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга".
С 8:00 14 июля до 20:00 1 августа будет временно ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный — от ул. Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП № 1 до КПП № 2).
Ограничение не распространяется на спецмашины оперативных служб — полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????