Тольяттинец госпитализирован с тяжелыми травмами после встречи со "знакомыми"

В Тольятти 20-летний мужчина госпитализирован в больницу с травмой внутренних органов. Согласно заключению эксперта, ему причинен тяжкий вред здоровью.
Пострадавший рассказал, что накануне, возле одного из магазинов, встретил знакомых. Через некоторое время с одним из молодых людей у него произошел конфликт, переросший в драку.
Вторым участником конфликта оказался 22-летний местный житель. Он признался в содеянном, и пояснил, что пострадавший сам спровоцировал конфликтную ситуацию.
В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы