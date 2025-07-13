Тольяттинец госпитализирован с тяжелыми травмами после встречи со "знакомыми"

В Тольятти 20-летний мужчина госпитализирован в больницу с травмой внутренних органов. Согласно заключению эксперта, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Пострадавший рассказал, что накануне, возле одного из магазинов, встретил знакомых. Через некоторое время с одним из молодых людей у него произошел конфликт, переросший в драку.

Вторым участником конфликта оказался 22-летний местный житель. Он признался в содеянном, и пояснил, что пострадавший сам спровоцировал конфликтную ситуацию.

В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.