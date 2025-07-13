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Экология Общество

Уволен руководитель полигона "Преображенка" из-за размытия дамбы технологического водоема

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уволен руководитель полигона "Преображенка", на котором произошло размытие дамбы технологического водоема. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

ЧП произошло 11 июля на территории полигона. "Произошло частичное незначительное размытие дамбы технологического водоема, который является важной частью инфраструктуры объекта. Последствия размытия дамбы были оперативно устранены, распространение вод не допущено. Параметры воды соответствуют параметрам поверхностного дренажного стока. Угрозы загрязнения для окружающей среды и населенных пунктов нет. Руководитель предприятия сегодня уволен", - прокомментировали ситуацию в ведомстве 12 июля.

Водоем и прилегающая территория включены в план рекультивации после завершения эксплуатации полигона, запланированного на конец 2025 - начало 2026 гг., и объект будет исключен из территориальной схемы обращения с отходами.

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