В Самаре запущена аэрация воздуха

В Самаре в жару усилен полив дорожного полотна и запущена аэрация воздуха, сообщает мэрия города.

Чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение, в Самаре усилили полив дорожного полотна и запустили аэрацию воздуха.

Полив помогает снизить температуру асфальта. Аэрация воздуха подарит облегчение не только водителям, но и пешеходам.