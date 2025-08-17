В Сызрани госпитализированы два человека из-за водителя, который не знает правил разворота

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 16 августа, в Сызрани в 14:40 61-летний мужчина на Volkswagen Polo на ул. Декабристов у дома № 184 решил развернуться с обочины.

Фото: ГУ МВД по Самарской области