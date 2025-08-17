В Тольятти мотоциклист проехал на "красный" и оказался в больнице

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 16 августа, в 19:30 в Тольятти 32-летний мужчина на мотоцикле Suzuki на одном из перекрестков по ул. Карла Маркса проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Lada Granta.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области