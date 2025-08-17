Губернатор поздравил ветеранов и работников авиации с Днем воздушного флота России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с Днем воздушного флота России:
"Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем воздушного флота России!
Этот праздник объединяет пилотов, инженеров, ученых, авиадиспетчеров, бортпроводников, сотрудников наземных служб, специалистов авиапредприятий — всех, кто посвятил себя гражданской авиации.
Ваша работа требует высочайшего профессионализма, поскольку сопряжена с колоссальной ответственностью. Благодаря вашим усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти совершенствуется аэровокзальная инфраструктура, открываются новые маршруты, осуществляются субсидированные перевозки, создаются комфортные и безопасные условия для пассажиров, повышается качество их обслуживания.
Новым направлением нашей совместной деятельности является развитие беспилотной авиации. В соответствии с поручением Президента России В. В. Путина мы активно включились в работу по созданию отрасли и реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
В настоящее время Самарская область является в этой сфере одним из российских лидеров.
Дорогие друзья! Спасибо вам за верность своему делу, добросовестное исполнение служебных обязанностей, за ваш вклад в улучшение условий жизни наших граждан. Особая благодарность — ветеранам воздушного флота, которые на протяжении многих лет крепили лучшие традиции гражданской авиации, передавая свой опыт и знания молодым авиаторам.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья и чистого неба!"
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка