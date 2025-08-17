16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поздравил ветеранов и работников авиации с Днем воздушного флота России Стало известно, кто еще вошел в состав советников губернатора Самарской области Губернатор: "Последствия атаки БПЛА удалось ликвидировать в кратчайшие сроки" Вячеслав Федорищев: "В Самаре любят футбол" Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками образовательного интенсива по развитию БАС "Архипелаг-2025"

Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил ветеранов и работников авиации с Днем воздушного флота России

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с Днем воздушного флота России:

"Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем воздушного флота России! 

Этот праздник объединяет пилотов, инженеров, ученых, авиадиспетчеров, бортпроводников, сотрудников наземных служб, специалистов авиапредприятий — всех, кто посвятил себя гражданской авиации.

Ваша работа требует высочайшего профессионализма, поскольку сопряжена с колоссальной ответственностью. Благодаря вашим усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти совершенствуется аэровокзальная инфраструктура, открываются новые маршруты, осуществляются субсидированные перевозки, создаются комфортные и безопасные условия для пассажиров, повышается качество их обслуживания.

Новым направлением нашей совместной деятельности является развитие беспилотной авиации. В соответствии с поручением Президента России В. В. Путина мы активно включились в работу по созданию отрасли и реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

В настоящее время Самарская область является в этой сфере одним из российских лидеров. 

Дорогие друзья! Спасибо вам за верность своему делу, добросовестное исполнение служебных обязанностей, за ваш вклад в улучшение условий жизни наших граждан. Особая благодарность — ветеранам воздушного флота, которые на протяжении многих лет крепили лучшие традиции гражданской авиации, передавая свой опыт и знания молодым авиаторам. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья и чистого неба!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31