Тольяттинец потерял более 50 тыс. руб., пытаясь купить штроборез в Интернете

В полицию Тольятти обратился 57-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Заявитель пояснил полицейским, что, стремясь приобрести необходимый в хозяйстве инструмент — штроборез, нашел подходящее предложение на популярной интернет-платформе. Доверившись описанию и фотографиям, он перевел продавцу сумму в 53 тыс.рублей. Однако, после оплаты товар так и не поступил в его распоряжение.

Возбуждено уголовное дело.