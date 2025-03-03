Специалисты "Т Плюс" рассказали о возможностях карьерного роста в энергетике учащимся Тольяттинского машиностроительного колледжа

Представители "Т Плюс" встретились со студентами и преподавателями Тольяттинского машиностроительного колледжа. Главная тема разговора — трудоустройство будущих специалистов в энергокомпанию на максимально привлекательных условиях.

Начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала "Т Плюс" Елена Васильева рассказала участникам мероприятия о структуре организации, городах присутствия компании, действующих производственных предприятиях региона и важности выбора профессии. Студентов колледжа заинтересовали актуальные программы поддержки и перспективы карьерного роста.

"Сегодня учащиеся профильных и высших учебных заведений могут рассчитывать на целый ряд эффективных мер поддержки, которые позволяют совмещать теорию на лекциях и практику на действующих энергообъектах, адаптироваться под запросы будущего работодателя. В числе наиболее востребованных — целевое и дуальное обучение, по окончании которого гарантировано трудоустройство в компанию", — отметила Елена Васильева.