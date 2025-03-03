Специалисты "Т Плюс" рассказали о возможностях карьерного роста в энергетике учащимся Тольяттинского машиностроительного колледжа

Представители "Т Плюс" встретились со студентами и преподавателями Тольяттинского машиностроительного колледжа. Главная тема разговора — трудоустройство будущих специалистов в энергокомпанию на максимально привлекательных условиях.
Начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала "Т Плюс" Елена Васильева рассказала участникам мероприятия о структуре организации, городах присутствия компании, действующих производственных предприятиях региона и важности выбора профессии. Студентов колледжа заинтересовали актуальные программы поддержки и перспективы карьерного роста.
"Сегодня учащиеся профильных и высших учебных заведений могут рассчитывать на целый ряд эффективных мер поддержки, которые позволяют совмещать теорию на лекциях и практику на действующих энергообъектах, адаптироваться под запросы будущего работодателя. В числе наиболее востребованных — целевое и дуальное обучение, по окончании которого гарантировано трудоустройство в компанию", — отметила Елена Васильева.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?