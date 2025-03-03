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Специалисты "Т Плюс" рассказали о возможностях карьерного роста в энергетике учащимся Тольяттинского машиностроительного колледжа

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители "Т Плюс" встретились со студентами и преподавателями Тольяттинского машиностроительного колледжа. Главная тема разговора — трудоустройство будущих специалистов в энергокомпанию на максимально привлекательных условиях.

Начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала "Т Плюс" Елена Васильева рассказала участникам мероприятия о структуре организации, городах присутствия компании, действующих производственных предприятиях региона и важности выбора профессии. Студентов колледжа заинтересовали актуальные программы поддержки и перспективы карьерного роста.

"Сегодня учащиеся профильных и высших учебных заведений могут рассчитывать на целый ряд эффективных мер поддержки, которые позволяют совмещать теорию на лекциях и практику на действующих энергообъектах, адаптироваться под запросы будущего работодателя. В числе наиболее востребованных — целевое и дуальное обучение, по окончании которого гарантировано трудоустройство в компанию", — отметила Елена Васильева.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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