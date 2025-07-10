Смелого пуля боится: премьера продолжения комедийного боевика "Ухожу красиво" состоится 24 июля на Wink.ru

Премьера второго сезона комедийного экшен-сериала "Ухожу красиво" (18+) состоится 24 июля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером вновь выступил Миша Поляков, который снял первую часть. К своим ролям в продолжении вернулись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. Во втором сезоне к ним присоединился Александр Половцев ("Улицы разбитых фонарей").

"Ухожу красиво" выходит в линейке Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Комбинация", "Ландыши. Такая нежная любовь" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии".

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Трейлер:

Бывший полицейский Борис Фадеев (Владимир Яглыч) не смог героически расстаться с жизнью, к чему так стремился после известия о страшном диагнозе. После нескольких месяцев в больнице он возвращается домой, и его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Работать полицейским он больше не может и устраивается на свободную вакансию в магазин, но и отказаться от прошлого не получается. Вдобавок ко всему дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам. Отец должен уберечь дочь от криминального мира, с которым у него остались свои счеты. Не пришло ли время платить по ним?

Катя Кабак, актриса:

"Для меня было огромным удовольствием вновь работать с нашим режиссером Мишей Поляковым. Он всегда отдается процессу на 300%, с ним интересно спорить и вести творческий диалог. Также я была рада вновь вернуться к творческому тандему с моим партнером по первому сезону Нодару Джанелидзе. Отмечу, что в продолжении для моей героини появятся еще два новых очень важных персонажа и оба совсем не те, кем кажутся на первый взгляд. Сюжетные линии закрутятся в лихую спираль!"

Во втором сезоне "Ухожу красиво" создатели сфокусировались на семейных ценностях. В центре сюжета — отношения Бориса с дочкой. В продолжении снова обязательно будут эффектные трюки и яркие экшен-сцены, в которых самое непосредственное участие принял Яглыч.

Владимир Яглыч, исполнитель главной роли:

"Я в очередной раз выступил в качестве каскадера. Меня возили на крыше автомобиля и пытались сбросить. Но это было не так легко — я был привязан страховкой. А самыми запоминающимися для меня стали съемки финального кадра. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что на этой смене был задействован вертолет".

Место действия второго сезона открыто не афишируется.

Миша Поляков, режиссер:

"Мы специально оставили город без имени, чтобы каждый мог узнать в нем что-то свое. Но, конечно, в сериале спрятаны подсказки: детали на вывесках, фрагменты диалогов и кое-что еще. Я всегда считал, что сериал — это не только история, но и игра с аудиторией. Поэтому предлагаем зрителям самостоятельно найти ответ на этот вопрос — добро пожаловать в квест".