ГК "Полипласт" поддерживает инициативы по развитию города Первоуральска и охране реки Чусовая

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялось подписание двух важных соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска. Документы подписали врио Губернатора Свердловской области Денис Паслер, Глава Администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
"Соглашения с "Полипластом" — это системная работа, направленная на инвестиции, расширение производства и решение экологических вопросов. Компания реализует инвестпроект на 70 миллиардов рублей, что значительно увеличит объем производства и число рабочих мест. Кроме того, мы совместно осуществляем социальные проекты в спорте, культуре и образовании. Такая совместная ответственность бизнеса и власти крайне важна для устойчивого развития города", — сказал Денис Паслер.
Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы № 12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды.
"Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь" — прокомментировал Александр Шамсутдинов.
Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду.
АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год активно участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё