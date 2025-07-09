ГК "Полипласт" поддерживает инициативы по развитию города Первоуральска и охране реки Чусовая

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялось подписание двух важных соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска. Документы подписали врио Губернатора Свердловской области Денис Паслер, Глава Администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.

"Соглашения с "Полипластом" — это системная работа, направленная на инвестиции, расширение производства и решение экологических вопросов. Компания реализует инвестпроект на 70 миллиардов рублей, что значительно увеличит объем производства и число рабочих мест. Кроме того, мы совместно осуществляем социальные проекты в спорте, культуре и образовании. Такая совместная ответственность бизнеса и власти крайне важна для устойчивого развития города", — сказал Денис Паслер.

Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы № 12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды.

"Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь" — прокомментировал Александр Шамсутдинов.

Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду.

АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год активно участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности.