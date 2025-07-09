16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре изменят норму по обустройству парковок в ЖК Самарские селекционеры представили свои достижения на Всероссийском дне поля ОЭЗ "Тольятти" стала одной из самых эффективных инвестплощадок России В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий Сотрудник АО "Гипровостокнефть" стал полуфиналистом конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Экономика и бизнес

ГК "Полипласт" поддерживает инициативы по развитию города Первоуральска и охране реки Чусовая

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялось подписание двух важных соглашений о социально-экономическом развитии Первоуральска. Документы подписали врио Губернатора Свердловской области Денис Паслер, Глава Администрации муниципального округа Первоуральск Игорь Кабец и председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов.

Фото: Максим Кравчук

"Соглашения с "Полипластом" — это системная работа, направленная на инвестиции, расширение производства и решение экологических вопросов. Компания реализует инвестпроект на 70 миллиардов рублей, что значительно увеличит объем производства и число рабочих мест. Кроме того, мы совместно осуществляем социальные проекты в спорте, культуре и образовании. Такая совместная ответственность бизнеса и власти крайне важна для устойчивого развития города", — сказал Денис Паслер.

Социальное соглашение дополняет существующий договор о социально-экономическом сотрудничестве. В рамках договоренностей планируется капитальный ремонт здания городской больницы в микрорайоне Хромпик, оснащение современным оборудованием школы № 12 и Первоуральского политехникума, а также реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды.

"Подписание данного соглашения означает для нас конкретные обязательства и серьезную ответственность: развитие современной медицины, поддержку качественного образования и улучшение экологической ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы воплотить эти планы в жизнь" — прокомментировал Александр Шамсутдинов.

Стороны также заключили соглашение о комплексном оздоровлении экосистемы реки Чусовой. Оно предусматривает разработку и совместную реализацию проектов по улучшению и сохранению экосистемы реки Чусовой за счет внедрения современных технологий, направленную на минимизацию промышленного воздействия на окружающую среду.

АО "Хромпик", входящее в состав ГК "Полипласт", третий год активно участвует в реализации социальной политики на территории своего присутствия, инвестируя средства в развитие города и улучшение качества жизни его жителей. Подписанные соглашения стали логичным продолжением этой работы и подтверждением приверженности сторон принципам устойчивого развития и социальной ответственности.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3