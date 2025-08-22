В Самаре прошла выставка деловых подарков и мерча

21 августа в комплексе "Экспо-Волга" прошла выставка "Деловые подарки и мерч в коммуникациях", организованная компанией "Акцент реклама". Мероприятие было ориентировано на организации, заказывающие фирменную продукцию, а также специалистов в области маркетинга, PR и HR.

На площадке "Экспо-Волга" свою продукцию представили 42 производителя и поставщика подарков из России, Беларуси и Казахстана. Общее количество экспонатов составило около 2500. Среди них — образцы продукции, подходящей для решения бизнес-задач: от формирования Welcome Pack для новых сотрудников до выбора наградной продукции для лучших работников.

В рамках деловой программы состоялись презентации спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три тематических мастер-класса в VIP-зале: "Деловые подарки в коммуникациях", "Мерч в работе с персоналом организации" и "Подарки первым лицам".

По данным организаторов, выставку посетили более 260 человек.