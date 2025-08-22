В Самаре прошла выставка деловых подарков и мерча

21 августа в комплексе "Экспо-Волга" прошла выставка "Деловые подарки и мерч в коммуникациях", организованная компанией "Акцент реклама". Мероприятие было ориентировано на организации, заказывающие фирменную продукцию, а также специалистов в области маркетинга, PR и HR.
На площадке "Экспо-Волга" свою продукцию представили 42 производителя и поставщика подарков из России, Беларуси и Казахстана. Общее количество экспонатов составило около 2500. Среди них — образцы продукции, подходящей для решения бизнес-задач: от формирования Welcome Pack для новых сотрудников до выбора наградной продукции для лучших работников.
В рамках деловой программы состоялись презентации спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три тематических мастер-класса в VIP-зале: "Деловые подарки в коммуникациях", "Мерч в работе с персоналом организации" и "Подарки первым лицам".
По данным организаторов, выставку посетили более 260 человек.
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.