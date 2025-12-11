От семейной пасеки к экспорту благодаря господдержке

В условиях наращивания экспортного потенциала АПК Самарской области местные фермеры демонстрируют успешные примеры выхода на внешние рынки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнеров.

Так, пчеловодческое крестьянско‑фермерское хозяйство из Челно‑Вершинского района под руководством Елены Мельниковой претендует на статус экспортера и выходит на международный рынок: планируются поставки меда в Китай. Начав с небольшой пасеки в с. Покровка, Елена, опираясь на государственную поддержку и собственный предпринимательский потенциал, превратила семейное дело в современное пчеловодческое предприятие с 500 пчелосемьями и годовым объемом производства около 40 тонн меда — донникового, липового, гречишного и редкого чернокленового.

"С помощью гранта, полученного в 2019 году по программе "Начинающий фермер", и собственных средств в Ермоловке приобрели собственный земельный участок, на котором возвели ангар для зимовки пчел. Тогда же увеличили пасеку до 200 пчелосемей. В 2023 году мы заключили трехсторонний договор о сотрудничестве с Центром поддержки экспорта Самарской области и одной из коммерческих фирм Китая. Соглашение предусматривает организацию поставок меда нашего КФХ в Поднебесную. Для этого необходимо выполнить ряд условий, в том числе получить статус предприятия‑экспортера и сертифицировать производственные помещения Россельхознадзором. Процесс длительный, но его нужно пройти", — рассказала Елена.

В 2024 г. при поддержке Гарантийного фонда Самарской области хозяйство арендовало помещение в с. Чистовка, в котором проведели капитальный ремонт. Также выигран грант по программе "Агростартап‑Регион", средства которого направлены на закупку современного оборудования для переработки и фасовки меда, платформ для кочевой пасеки и транспортного средства. Сейчас идет закупка оборудования. Благодаря модернизации и сертификации хозяйство будет соответствовать критериям экспортера и сможет выйти на международные рынки.

По итогам 11 месяцев 2025 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 380 тысяч тонн. География поставок расширилась: среди внешних рынков региона появились Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония. Реализация задач федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" поддерживается Программой социально‑экономического развития региона, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Цель национального проекта — рост экспорта агропродукции в полтора раза к 2030 г. по сравнению с 2021 годом.

Господдержка остается катализатором роста: гранты, целевые субсидии, кредиты по специальным программам, гарантийные механизмы и помощь в сертификации позволяют фермерам фокусироваться на продуктах с высокой добавленной стоимостью — переработанных товарах, фасованной продукции и брендах, готовых к выходу на зарубежные потребительские рынки.