Экономика и бизнес

Евгений Черняков стал победителем премии "ТОП-1000 российских менеджеров" в номинации "Коммерческий директор"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Евгений Черняков, заместитель генерального директора по продажам и операциям компании "Северсталь", стал победителем премии "ТОП‑1000 российских менеджеров" 2025 года в номинации "Коммерческий директор". Награждение состоялось 9 декабря в театре "Геликон‑опера" в присутствии более 500 представителей бизнес-сообщества России.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Премия "ТОП‑1000 российских менеджеров" учреждена Ассоциацией менеджеров совместно с издательским домом "Коммерсантъ" и за более чем 20‑летнюю историю стала одной из ключевых деловых наград в области менеджмента в России. Она отмечает лидеров бизнеса с безупречной деловой репутацией и значимым вкладом в развитие своих компаний, отраслей и экономики страны.

Победа Евгения Чернякова в номинации "Коммерческий директор" стала признанием со стороны профессионального сообщества тех результатов, которых коммерческий блок "Северстали" добился в один из самых непростых периодов для отрасли. В условиях снижения спроса на сталь и высокой волатильности рынков команда сфокусировалась на развитии продукции с высокой добавленной стоимостью и комплексных решений для клиентов, а также укреплении позиций компании в дистрибуции, металлоконструкциях и металлосервисных решениях за счёт интеграции активов "А ГРУПП" и "Венталл Стальные Решения". На фоне сохранения лидерства по себестоимости и эффективности "Северстали" это стало ярким подтверждением того, что клиентский подход работает в реальной рыночной практике.

Ранее Евгений Черняков трижды возглавлял отраслевые рейтинги коммерческих директоров в металлургии, где отмечались результаты его команды в развитии клиентской модели и повышении коммерческой эффективности. Текущая награда выводит это признание за рамки отрасли и закрепляет за "Северсталью" статус компании, формирующей стандарты организации коммерческой деятельности на российском рынке.

"Эта награда для нас в первую очередь про доверие клиентов и результат системной работы всей команды продаж и операций "Северстали". В условиях сложного рынка, с которым сегодня сталкиваются практически все отрасли потребления, успех коммерции измеряется тем, насколько наши клиенты остаются конкурентоспособными. Наша задача — сделать так, чтобы каждая тонна, которую они покупают у "Северстали", давала им понятное преимущество в себестоимости, надёжности, сроках реализации проектов или запуске новых продуктов — за счёт продукта, сервиса, инженерной поддержки и цифровых решений. То, что профессиональное сообщество отмечает именно такой подход, для нас показатель профессионализма команды и подтверждение того, что мы вместе с клиентами двигаемся в правильном направлении", — отметил Евгений Черняков.

Топ-менеджеры "Северстали" стабильно занимают высокие места в отраслевых рейтингах в своих номинациях. В 2023 году генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев был признан лучшим в номинации "Высший руководитель" премии "ТОП-1000 российских менеджеров".

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2024 году было произведено 10,4 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK и канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

