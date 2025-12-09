Пять предприятий региона стали призерами конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

Пять предприятий и организаций Самарской области стали победителями и призерами Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Награждение состоялось на ВДНХ, в рамках Всероссийского кадрового форума.

"Вот уже более четверти века наш конкурс неизменно чествуют те организации, которые являются ведущими в своих направлениях с точки зрения самого, наверное, главного — поддержки своих работников. Мы с каждым годом получаем все больше заявок. В этом году это более 1400 работодателей, 74 региона страны. Рынок труда в последние годы претерпел серьезные изменения. И если раньше была конкуренция за рабочее место, то теперь мы с вами наблюдаем конкуренцию за квалифицированного работника. И это выражается не только в необходимости работодателям повышать заработную плату, но и, конечно, предоставлять соответствующий социальный пакет, условия труда, поддерживать семьи с детьми", — подчеркнула в своем обращении к участникам заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

На конкурс было подано 2027 заявок из 74 субъектов РФ. В финал вышли 518 заявок от 374 организаций. Победителями и призерами в 17 номинациях признаны 66 организаций из 27 регионов. В конкурсе участвовали предприятия из различных сфер, в том числе образования, науки, здравоохранения, газодобычи, обрабатывающих производств, транспорта, энергетики, социального обслуживания и других.

"Наши предприятия активно участвуют в региональном этапе конкурса, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В 2025 году для участия в региональном этапе конкурса было зарегистрировано 56 заявок от 24 организаций Самарской области. Это предприятия, где наработаны практики социального партнерства, трудоустройства инвалидов, защиты здоровья своих сотрудников, обеспечения мер поддержки работников с детьми. Лучшие из них представили область на федеральном этапе".

Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством организаций-победителей конкурса, пять предприятий стали победителями и призерами в шести номинациях.

Победителями Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" от Самарской области стали: в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы" — акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", в номинации "За трудоустройство инвалидов в организации" — общество с ограниченной ответственностью "Самараавтожгут". Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района" заняло вторые места в двух номинациях: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы" и "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы".

Также в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы" третье место заняло акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"; в номинации "За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы" второе место заняло акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".