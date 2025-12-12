Федеральный проект "Кадры в АПК" в Самарской области: молодые учёные внедряют научные инициативы

Молодые ученые Самарского государственного аграрного университета на базе АО "Племзавод "Кряж" (Шенталинский район) внедряют проект по оценке племенной ценности коров и быков, позволяющий определить, какие животные передадут самые ценные качества потомству. Научно-практическая работа ведется в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Целью молодых ученых является создание и внедрение системы оценки селекционно-значимых признаков черно-пестрой породы, а также разработка методики учета этих данных в хозяйстве. Особое внимание уделяется параметрам, критически важным для здоровья животных и устойчивого развития молочного животноводства.
Значимость проекта заключается в сохранении генофонда черно-пестрой породы на региональном уровне и создании технологической основы для роста молочной продуктивности в будущем. Для этого разрабатывается регламент проведения оценок, система цифрового учета данных, а также внесение отчетности на информационно-аналитическую платформу для построения комплексного селекционного индекса.
"Это бесценный опыт — видеть, как твоя работа сразу находит практическое применение", — отмечает Анна Бокова, преподаватель Самарского государственного аграрного университета, руководитель научной группы.
Эксперты подчеркивают, что ключевое преимущество проекта — его практико-ориентированность и вовлечение молодых специалистов. Все исполнители — научно-педагогические работники моложе 35 лет. Благодаря проекту они не только получают ценный профессиональный опыт, но и заработную плату. Предприятию-заказчику возмещается 90% затрат на реализацию проекта в рамках нацпроекта.
На сегодняшний день в Самарской области при поддержке федерального проекта "Кадры в АПК" осуществляется 12 ключевых проектов, в которых задействованы 40 специалистов университета — от профессоров и доцентов до молодых аспирантов. Эти инициативы охватывают животноводство, растениеводство, переработку и цифровизацию АПК и уже приносят измеримые результаты на местах.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что значительную поддержку агропромышленному комплексу оказывает Правительство РФ, а национальные проекты, реализуемые по решению Президента России Владимира Путина, укрепляют потенциал отрасли.
Напомним, что по инициативе губернатора в регионе будет создан совет молодых специалистов АПК.
"Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм — площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Тем более у нас в области заметна позитивная тенденция привлечения в отрасль молодых специалистов. Во многом этому способствует и федеральный проект "Кадры в АПК", который мы активно реализуем. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая", — сказал глава региона на недавней встрече с молодыми специалистами.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами