Самарская область успешно представила достижения сельского хозяйства на главной выставке страны

С 8 по 11 октября делегация Самарской области приняла участие в 27-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2025", которая прошла в Тимирязевском центре в Москве.
В рамках насыщенной деловой программы члены делегации посетили мероприятия: панельные дискуссии и круглые столы, посвященные ключевым направлениям национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности": развитию селекции и генетики, биотехнологий, увеличению экспорта, внедрению мелиорации, кадровому обеспечению АПК.
Особое внимание было уделено теме цифровизации сельского хозяйства — центральной для всей выставки.
В рамках мероприятия высокую оценку профессионального сообщества получили представленные достижения самарских аграриев: восемь наград, в том числе пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали в номинациях: животноводство и переработка мяса, растениеводство и защита растений, агротехника и цифровизация сельского хозяйства, государственный надзор и безопасность, научные разработки и инновации.
Среди лауреатов — ООО "Пегас-Агро", крестьянско-фермерское хозяйство Савенковой С. В., кооператив "Перспективный", Гостехнадзор Самарской области, Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция и Самарский государственный аграрный университет.
"Участие в "Золотой осени" стало для нас не просто демонстрацией достижений, а живым диалогом с коллегами со всей страны. Мы увидели, как цифровые технологии, инновационная техника и современные подходы к управлению превращают сельское хозяйство в высокотехнологичную, конкурентоспособную отрасль. Самарская область не только уверенно следует этому тренду, но и задает его по ряду направлений, например, в применении инноваций в растениеводстве", — отметил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
В сфере цифровизации АПК были отмечены проекты самарских аграриев: золотая медаль за цифровой сервис "Пегас-прополе", разработанный ООО "Пегас-Агро", и методические рекомендации по применению авиационных систем в растениеводстве, разработанные Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что цифровизация сельского хозяйства позволяет повышать эффективность производства, оптимизировать затраты на логистику, расход топлива, удобрения и семена. Правительство Самарской области уделяет особое внимание цифровизации аграрного сектора региона, поддерживает производителей и разработчиков, а также стимулирует сельхозпроизводителей переходить на новые технологии. В регионе действует мера господдержки — субсидирование части затрат на приобретение беспилотных летательных аппаратов (агродронов).
Кроме того, специальными государственными учреждениями оказывается бесплатная консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по работе с отраслевыми федеральными государственными информационными системами.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами