Недвижимость обанкротившегося "Мясоагропрома" отдали Бадалову

Дочь крупного самарского застройщика Анатолия Давидюка — Олеся Давидюк — была признана победителем торгов по продаже имущества обанкротившегося свинокомплекса ООО "Мясоагропром". Однако договор в итоге заключили не с ней, а с индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вагиф Айдын Оглы Бадаловым.

Цена составила тот же 101 млн рублей, что и предлагала Олеся Давидюк. Но продажа имущества сельхоз предприятий осуществляется с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Согласно закону, преимущественное право на покупку такого имущества имеют другие сельскохозяйственные предприятия, владеющие земельными участками рядом с территорией банкрота или в той же местности.

У Вагифа Айдына Оглы Бадалова имеется в аренде земельный участок в Красноярском районе, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Недвижимость "Мясоагропрома" находится в том же районе. Правда, в настоящее время в Арбитражном суде Самарской области рассматривается несколько заявлений местного комитета по управлению имуществом к предпринимателю о расторжении договора аренды.

Несмотря на это, по итогам торгов по продаже имущества "Мясоагропрома" бизнесмен получил право аренды сельскохозяйственного участка площадью 80 тыс. кв. метров (до июня 2036 года). Правда, он находится в залоге у "УМ-Банка".

В собственность предпринимателя перешли 10 объектов незавершенного строительства общей площадью около 19 тыс. кв. м, также заложенных в "УМ-Банке", 559 свиноматок (в залоге у "УМ-Банка") и четверо бычков, свободных от обременения. Также он стал владельцем более 67 тыс. единиц движимого имущества (стройматериалы, инвентарь, автозапчасти) и 422 единиц имущества, заложенного у АО "Тройка-Д банк" (станки опороса, системы кормления, водоснабжения, вытяжной вентиляции, поения и микроклимата, шесть комплектов машин и оборудования для выращивания и содержания свиней).