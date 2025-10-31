Недвижимость обанкротившегося "Мясоагропрома" отдали Бадалову

Дочь крупного самарского застройщика Анатолия Давидюка — Олеся Давидюк — была признана победителем торгов по продаже имущества обанкротившегося свинокомплекса ООО "Мясоагропром". Однако договор в итоге заключили не с ней, а с индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вагиф Айдын Оглы Бадаловым.
Цена составила тот же 101 млн рублей, что и предлагала Олеся Давидюк. Но продажа имущества сельхоз предприятий осуществляется с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Согласно закону, преимущественное право на покупку такого имущества имеют другие сельскохозяйственные предприятия, владеющие земельными участками рядом с территорией банкрота или в той же местности.
У Вагифа Айдына Оглы Бадалова имеется в аренде земельный участок в Красноярском районе, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Недвижимость "Мясоагропрома" находится в том же районе. Правда, в настоящее время в Арбитражном суде Самарской области рассматривается несколько заявлений местного комитета по управлению имуществом к предпринимателю о расторжении договора аренды.
Несмотря на это, по итогам торгов по продаже имущества "Мясоагропрома" бизнесмен получил право аренды сельскохозяйственного участка площадью 80 тыс. кв. метров (до июня 2036 года). Правда, он находится в залоге у "УМ-Банка".
В собственность предпринимателя перешли 10 объектов незавершенного строительства общей площадью около 19 тыс. кв. м, также заложенных в "УМ-Банке", 559 свиноматок (в залоге у "УМ-Банка") и четверо бычков, свободных от обременения. Также он стал владельцем более 67 тыс. единиц движимого имущества (стройматериалы, инвентарь, автозапчасти) и 422 единиц имущества, заложенного у АО "Тройка-Д банк" (станки опороса, системы кормления, водоснабжения, вытяжной вентиляции, поения и микроклимата, шесть комплектов машин и оборудования для выращивания и содержания свиней).
ООО "Мясоагропром" было создано в 2020 году в Кинельском районе. Владельцем общества является Айдын Бадалов. Так что, можно предположить, что сейчас имущество компании выкупил его сын — Вагиф Айдын Оглы Бадалов. В октябре 2020 года компания была признана банкротом, в отношении в нее стартовала процедура конкурсного производства.
Олеся Давидюк — дочь крупного самарского девелопера Анатолия Давидюка, владеющего ГК "Новый Дон". Компания на рынке уже 26 лет, за это время введено в эксплуатацию более 1,9 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Среди принадлежащих Олеси Давидюк обществ есть специализирующиеся на работе с недвижимостью, на ресторанной деятельности, управлении и эксплуатации жилым фондом, аренде интеллектуальной собственности и сельском хозяйстве.