Недвижимость обанкротившегося "Мясоагропрома" отдали Бадалову Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства благодаря развитию селекции ГАП "Ресурс" приобрела активы Обшаровской птицефабрики За труд и преданность земле: в Самарской области награждены труженики села В Хворостянской школе Самарской области открылся агротехнологический класс

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Недвижимость обанкротившегося "Мясоагропрома" отдали Бадалову

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Дочь крупного самарского застройщика Анатолия Давидюка — Олеся Давидюк — была признана победителем торгов по продаже имущества обанкротившегося свинокомплекса ООО "Мясоагропром". Однако договор в итоге заключили не с ней, а с индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вагиф Айдын Оглы Бадаловым. 

Цена составила тот же 101 млн рублей, что и предлагала Олеся Давидюк. Но продажа имущества сельхоз предприятий осуществляется с особенностями, установленными ст. 179 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Согласно закону, преимущественное право на покупку такого имущества имеют другие сельскохозяйственные предприятия, владеющие земельными участками рядом с территорией банкрота или в той же местности.

Олеся Давидюк — дочь крупного самарского девелопера Анатолия Давидюка, владеющего ГК "Новый Дон". Компания на рынке уже 26 лет, за это время введено в эксплуатацию более 1,9 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Среди принадлежащих Олеси Давидюк обществ есть специализирующиеся на работе с недвижимостью, на ресторанной деятельности, управлении и эксплуатации жилым фондом, аренде интеллектуальной собственности и сельском хозяйстве.

У Вагифа Айдына Оглы Бадалова имеется в аренде земельный участок в Красноярском районе, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Недвижимость "Мясоагропрома" находится в том же районе. Правда, в настоящее время в Арбитражном суде Самарской области рассматривается несколько заявлений местного комитета по управлению имуществом к предпринимателю о расторжении договора аренды.

Несмотря на это, по итогам торгов по продаже имущества "Мясоагропрома" бизнесмен получил право аренды сельскохозяйственного участка площадью 80 тыс. кв. метров (до июня 2036 года). Правда, он находится в залоге у "УМ-Банка".

В собственность предпринимателя перешли 10 объектов незавершенного строительства общей площадью около 19 тыс. кв. м, также заложенных в "УМ-Банке", 559 свиноматок (в залоге у "УМ-Банка") и четверо бычков, свободных от обременения. Также он стал владельцем более 67 тыс. единиц движимого имущества (стройматериалы, инвентарь, автозапчасти) и 422 единиц имущества, заложенного у АО "Тройка-Д банк" (станки опороса, системы кормления, водоснабжения, вытяжной вентиляции, поения и микроклимата, шесть комплектов машин и оборудования для выращивания и содержания свиней).

ООО "Мясоагропром" было создано в 2020 году в Кинельском районе. Владельцем общества является Айдын Бадалов. Так что, можно предположить, что сейчас имущество компании выкупил его сын — Вагиф Айдын Оглы Бадалов. В октябре 2020 года компания была признана банкротом, в отношении в нее стартовала процедура конкурсного производства.

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

