Фермеры Самарской области активно участвуют в профориентационной работе

Привлечение молодых квалифицированных кадров — один из приоритетов агропромышленного комплекса. Для решения задач, поставленных федеральным проектом "Кадры для АПК", входящим в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", в Самарской области активно развивается система профориентации и поддержки молодых специалистов.
Фермеры и профильные учреждения региона объединяют усилия для популяризации сельского хозяйства и привлечения молодежи. Специализированные организации разъясняют меры господдержки, а аграрии делятся опытом и мотивируют школьников и студентов выбирать агропрофессии.
Так, на профориентационном мероприятии "Молодые специалисты в АПК" в Сергиевском губернском техникуме, организованном ГБУ ДПО "Самара — АРИС", будущие аграрии получили полную информацию о возможностях бесплатного высшего образования по сельскохозяйственным направлениям, программах повышения квалификации и мерах господдержки молодым специалистам.
Особое внимание привлекло выступление Ильи Ятманкина, представителя семейной фермы из Исаклинского района, который подчеркнул важность личного общения между работодателями и студентами: "Такие встречи — возможность заинтересовать молодежь работой на земле, показать, что сельское хозяйство — это не только труд, но и перспектива, стабильность и гордость за свой вклад в развитие родного края. Наша задача — создать условия, чтобы выпускники оставались здесь, у нас".
Профориентационная работа ведется и на уровне школьного образования. Кадровый центр Алексеевского района совместно с Герасимовской средней школой организовал для старшеклассников экскурсию в хозяйство главы КФХ Алексея Клышникова — председателя ассоциации "Народный фермер Самарской области". Школьники познакомились с современным фермерским хозяйством, узнали о выращивании зерновых и бобовых, особенностях разведения мясного крупного рогатого скота и увидели сельхозтехнику в действии.
"Это не просто экскурсия — это первое знакомство с профессией, — отметил Алексей Клышников. — Необходимо, чтобы молодые люди увидели реальные возможности, которые открывает сельское хозяйство, и поняли: здесь можно построить достойную карьеру".
Сегодня в Самарской области формируется устойчивая система взаимодействия между образовательными учреждениями, сельхозпредприятиями и государством. Студенты проходят обучение и практику в реальных хозяйствах, а работодатели заранее "присматривают" будущих сотрудников. Цель — повысить приток выпускников в отрасль и удержать талантливую молодежь в сельском хозяйстве.
За девять месяцев текущего года в рамках федерального проекта "Кадры для АПК" в регионе: привлечены 13 специалистов для реализации ключевых проектов в сельском хозяйстве, 64 человека направлены на целевое обучение для аграрных предприятий, а 182 студента и обучающихся прошли практику или трудоустроились в сельхозпредприятиях на сельских территориях.
Формирование кадрового потенциала, популяризация агропрофессий и предотвращение оттока молодежи из села — приоритеты программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым. По его инициативе в прошлом году почти в три раза увеличен размер единовременных выплат молодым специалистам с высшим, средним и начальным профессиональным образованием. Ранее эти выплаты составляли 34,5 и 69 тысяч рублей, теперь — 103,5 и 207 тысяч рублей соответственно.
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами