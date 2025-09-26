Племхозяйства смогут вернуть часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы

Правительство России делает ставку на современные технологии в развитии сельского хозяйства страны. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало решение о возмещении затрат на молекулярно-генетическую экспертизу племенного скота. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 1 августа 2025 года.

Программа направлена на поддержку племенных хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС). Работа проводится в рамках федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», входящего в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Главная цель – не только повысить качество отечественного племенного скота, но и сократить зависимость от импортных генетических материалов.

Государство готово компенсировать до 70% расходов на проведение генетических исследований молодняка. Это позволит хозяйствам значительно снизить финансовую нагрузку, одновременно повышая качество племенного поголовья. Подобные затраты для производителей немалые. Например, исследования по созданию геномного паспорта на одно животное КРС обходится от 12 до 15 тысяч рублей, а, допустим, «Официальный геномный прогноз племенной ценности быков» – уже в 50 тысяч рублей и более.

Программа возмещения начнет работать оперативно. Уже до конца 2025 года планируется охватить экспертизой 110 тысяч животных из примерно 400 хозяйств. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 500 миллионов рублей. Средства будут распределяться через систему «Электронный бюджет» на основе соглашений между Минсельхозом и региональными властями. Экспертная оценка предусматривает увеличение к 2030 году производительности дойного стада до уровня 11,5 тонны молока в расчете на одну корову ежегодно (по состоянию на 2024 год прогнозируется показатель около 9,5 тонны), а также общий прирост объемов производимого молока должен составить 1,96 млн тонн (что превышает 20% от общего увеличения производства).

Генетическая экспертиза предоставляет критически важную информацию для животноводства. Речь идет о подтверждении происхождения и исключает ошибки в родословной племенного молодняка. Позволяет обнаружить генетически обусловленные болезни на ранних стадиях. А оценка племенной ценности – помогает отбирать лучших животных для дальнейшего разведения, что повышает продуктивность стада.

Как отметили в правительстве, такие исследования являются ключевым инструментом геномной селекции, которая лежит в основе современного животноводства.

Программа будет доступна для всех племенных хозяйств России, которые применяют или планируют внедрять методы геномной селекции. Особое внимание уделяется участникам Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в дальнейшем финансирование этого направления планируется увеличивать, что свидетельствует о долгосрочности и стратегической важности инициативы.

Новая программа – важный шаг в развитии российского животноводства. Она не только снижает финансовую нагрузку на хозяйства, но и способствует внедрению передовых технологий, что в перспективе позволит России занять более конкурентоспособные позиции на мировом рынке.