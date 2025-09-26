16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Племхозяйства смогут вернуть часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы "Менеджер по заботе" поддержит инициативы граждан по всей России Новые правила содержания птицы: что ждёт фермеров и крупные птицеводческие хозяйства Александра Казарина: "Селекционеры выбирают названия сортов как имена детям" Николай Сомов: "Главная наша задача - совершенствовать законодательство и сохранить все меры господдержки самарского АПК"

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Племхозяйства смогут вернуть часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство России делает ставку на современные технологии в развитии сельского хозяйства страны. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало решение о возмещении затрат на молекулярно-генетическую экспертизу племенного скота. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступило в силу 1 августа 2025 года.

Фото: Владимир Котмишев

Программа направлена на поддержку племенных хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС). Работа проводится в рамках федерального проекта «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», входящего в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Главная цель – не только повысить качество отечественного племенного скота, но и сократить зависимость от импортных генетических материалов.

Государство готово компенсировать до 70% расходов на проведение генетических исследований молодняка. Это позволит хозяйствам значительно снизить финансовую нагрузку, одновременно повышая качество племенного поголовья. Подобные затраты для производителей немалые. Например, исследования по созданию геномного паспорта на одно животное КРС обходится от 12 до 15 тысяч рублей, а, допустим, «Официальный геномный прогноз племенной ценности быков» – уже в 50 тысяч рублей и более.

Программа возмещения начнет работать оперативно. Уже до конца 2025 года планируется охватить экспертизой 110 тысяч животных из примерно 400 хозяйств. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 500 миллионов рублей. Средства будут распределяться через систему «Электронный бюджет» на основе соглашений между Минсельхозом и региональными властями. Экспертная оценка предусматривает увеличение к 2030 году производительности дойного стада до уровня 11,5 тонны молока в расчете на одну корову ежегодно (по состоянию на 2024 год прогнозируется показатель около 9,5 тонны), а также общий прирост объемов производимого молока должен составить 1,96 млн тонн (что превышает 20% от общего увеличения производства).

Генетическая экспертиза предоставляет критически важную информацию для животноводства. Речь идет о подтверждении происхождения  и исключает ошибки в родословной племенного молодняка. Позволяет обнаружить генетически обусловленные болезни на ранних стадиях. А оценка племенной ценности – помогает отбирать лучших животных для дальнейшего разведения, что повышает продуктивность стада.

Как отметили в правительстве, такие исследования являются ключевым инструментом геномной селекции, которая лежит в основе современного животноводства.

Программа будет доступна для всех племенных хозяйств России, которые применяют или планируют внедрять методы геномной селекции. Особое внимание уделяется участникам Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в дальнейшем финансирование этого направления планируется увеличивать, что свидетельствует о долгосрочности и стратегической важности инициативы.

Новая программа – важный шаг в развитии российского животноводства. Она не только снижает финансовую нагрузку на хозяйства, но и способствует внедрению передовых технологий, что в перспективе позволит России занять более конкурентоспособные позиции на мировом рынке.

Программа возмещения затрат молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка КРС должна охватить почти 472 тысячи голов за три года по всей стране

АПК&Пищепром №29

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5