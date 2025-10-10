Самарский фермер написал "Агродиктант" на главной площадке выставки "Золотая осень"

Фермер из Исаклинского района Самарской области Илья Ятманкин проверил свои знания в аграрной сфере на федеральном уровне. Он принял участие в первом Всероссийском "Агродиктанте", который прошел прямо на главной площадке выставки "Золотая осень" в Москве.

В церемонии открытия масштабной просветительской акции для всех, кто интересуется сельским хозяйством, приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Вместе с сельхозпроизводителями, фермерами и школьниками они ответили на вопросы теста.

"В "Агродиктанте" предусмотрено четыре уровня сложности, чтобы объективно оценить знания участников. Я выбрал самый сложный — он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области. Большинство вопросов были связаны с ежедневной работой, поэтому ответить на них не составило труда. Но попадались и такие, на которые даже мне, фермеру со стажем, казались сложными. Надеюсь, что я на них ответил верно, — поделился своими впечатлениями Илья. — Считаю, что "Агродиктант" — это яркое событие для российского агропрома. Главное его назначение — заинтересовать и повысить вовлеченность в сельское хозяйство тех, кто трудится в других отраслях, но задумывается о смене работы, или тех, кто стоит перед выбором профессии. Может, кого-то это вдохновит попробовать себя в аграрной отрасли".

Одновременно с федеральной площадкой акция прошла и в Самарской области. На территории региона было организовано 36 специально оборудованных площадок для проведения тестирования. Главной стала площадка в Самарском аграрном университете, где 150 студентов и преподавателей уже проверили свои знания в области АПК. Организатором площадки в вузе и ее официальным регистратором выступил молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Березин.

"Благодарю каждого участника за проявленный интерес и активность! Уверен, что "Агродиктант" стал для всех не только проверкой знаний, но и открыл новые горизонты, позволил узнать много нового об одной из важнейших отраслей в жизни каждого человека", — отметил представитель молодежного правительства региона.

В этом году "Агродиктант" прошел впервые и был приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов из разных сфер АПК: от растениеводства и цифровизации до истории аграрного сектора. Каждый участник получит электронный сертификат, а победители — дипломы.

Проведение "Агродиктанта" — один из важных шагов в реализации стратегических задач, поставленных в рамках федерального проекта "Кадры для АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который открывает новые возможности для популяризации аграрных знаний и привлечения молодежи в отрасль сельского хозяйства.

Формирование кадрового потенциала и популяризация профессий в сельском хозяйстве, предотвращение оттока молодежи из сельских территорий — один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 гг., представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. В прошлом году по его инициативе размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тыс. руб., а теперь он достиг 103,5 и 207 тыс. руб. в зависимости от уровня образования.