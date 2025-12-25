В Самарской области предлагают уничтожать лис и ворон

На заседании общественной комиссии по охоте и рыболовству при комитете самарской губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию предложили ввести меры по регулированию численности животных, наносящих ущерб.

Охотники, имеющие необходимые разрешения, смогут за вознаграждение помочь в контроле за возросшей популяцией лис. Эти животные представляют серьезную опасность для человека, являясь основными переносчиками бешенства. За каждое пушное животное, как сообщили на заседании представители комитета ветеринарии и комитета охоты и рыболовства Самарской области, предполагается ввести выплату в размере 1 500 рублей.

Аналогичный компенсационный механизм планируется ввести и по отстрелу бакланов, серых ворон и других пернатых, которые наносят существенный вред рыбному хозяйству губернии. Размер выплаты предлагается установить в размере 595 рублей.

Подобные меры уже приняты в соседних регионах Приволжья. На основе их правоприменительного опыта сейчас разрабатывается соответствующая нормативная база.