В Хворостянской школе Самарской области открылся агротехнологический класс

В Хворостянской средней школе Самарской области с этого учебного года реализуется новое образовательное направление — агротехнологический класс. Проект реализуется в рамках федеральной программы "Кадры для АПК", национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленной на системное решение кадрового вопроса в аграрной отрасли.
Ученики с 7-го класса получают углубленные знания по профильным дисциплинам: биологии, химии, математике и физике, а также знакомятся с основами агроинженерии — одной из ключевых специальностей современного агропромышленного комплекса.
Интерес к новому формату обучения проявили не только местные школьники, но и ребята из соседних населенных пунктов. Так, Алмас Аэтов, ученик 10-го класса воспользовался возможностями агротехкласса.
"Раньше я учился в селе Студенцы. В этом году перешел в хворостянскую школу, потому что здесь появился агротехнологический класс. Планирую посвятить свою жизнь сельскому хозяйству — получить профессию агронома, а затем вернуться в родной район и помогать отцу выращивать хлеб. Углубленное изучение предметов в агроклассе обязательно поможет мне поступить в аграрный вуз", — говорит Алмас.
На сегодняшний день в Самарской области в агротехнологических классах обучаются около 70 школьников. Однако это только начало масштабного проекта. В ближайшее время такие классы появятся еще в нескольких школах региона. В 2025 году на их создание и оснащение предусмотрено около 34 миллионов рублей.
"Агротехнологические классы, которые мы открываем в этом году, — это новая точка отсчета в образовании для сферы сельского хозяйства. Сейчас выстраивается целая система, и агрокласс — это только первый шаг, который помогает ребенку определиться и принять осознанное решение о будущей профессии. Следующий этап — заключение целевого договора с сельхозтоваропроизводителем, получение профильного образования и возвращение на предприятие. Современные агроклассы — это четкая связь с реальными хозяйствами, работающими на рынке. Это возможность подготовить кадры, владеющие современными технологиями и готовые применять знания на практике", — подчеркивает Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального министерства сельского хозяйства.
Согласно национальным планам, к 2030 году в России будет открыто 18 тысяч агротехнологических классов, которые ежегодно будут готовить 115 тысяч абитуриентов для поступления в профильные колледжи и вузы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере АПК. В ходе рабочей встречи 21 октября текущего года с министром сельского хозяйства Оксаной Лут глава региона обсудил создание образовательного центра для всего Приволжского федерального округа на базе Самарского государственного аграрного университета.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами