Фабрика-кухня: "Ростелеком" запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом

"Ростелеком" разработал комплексное решение для ресторанного бизнеса любого масштаба — платформу "Цифровой ресторан". В одном окне рестораторам теперь доступны основные инструменты для роста эффективности и конкурентоспособности заведений, от бронирования столиков и доставки до аналитики данных.
Платформа "Цифровой ресторан" включает широкий спектр технологических сервисов и подходит для любых форматов — от небольших кафе до крупных сетей, фудхолпов и dark kitchen. Тарифы разработаны с учетом особенности каждого типа заведения. Используя платформу, рестораторы смогут создать мобильное приложение и сайт для доставки, управлять курьерской службой, запустить программу лояльности, внедрить электронное меню с функцией заказа к столику и настроить бронирование. На платформе также реализована возможность для моментальной оплаты заказов и чаевых через приложение.
Внедрение цифровых технологий в ресторанном бизнесе позволяет быстрее открывать новые точки, поддерживает стабильный рост и лояльность клиентов. Например, подключение сервисов доставки уже стало частью базовой операционной модели заведений, особенно в сетевом сегменте. По данным агентства Data Insight, в 2025 году доля заведений, имеющих доставку, в среднем увеличилась с 61% до 64%, а в городах-миллионниках достигла 72%. Большинство сетей стремятся запустить ее с первого дня работы нового заведения или в течение 1–2 недель после открытия и выстраивают омниканальные стратегии, сочетая зал, доставку через агрегаторов, собственную логистику и вынос. Такая модель требует цифровизации, интеграции систем и четкого понимания экономики доставки. Функционал платформы "Цифровой ресторан" позволяет быстро наладить доставку через разные каналы, интегрировать ее с программами лояльности и управлять этими процессами в одном интерфейсе.
Преимуществом платформы также является возможность взаимодействовать с гостями заведений напрямую, чтобы создавать базу знаний, которая станет основой для дальнейшего роста бизнеса. Анализируя информацию о заказах посетителей, а также их оценки и реакции, оставленные в приложении, владельцы ресторанов смогут улучшить клиентский сервис, например, через персональные предложения и акции.
Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":"
Мы продолжаем развивать линейку продуктов по модели одного окна, адаптированных под задачи конкретного бизнеса. Таким образом "Ростелеком" отвечает на запрос клиентов на инструменты, которые позволяют минимизировать взаимодействие с множеством поставщиков и закрыть сразу несколько потребностей одновременно. "Цифровой ресторан" — это экосистемный продукт для решения актуальных задач от организации доставки до запуска маркетинговой акции. Используя его, владельцы ресторанов смогут сделать свои заведения более привлекательными для гостей, снизить операционные издержки и увеличить объемы продаж".
