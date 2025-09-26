Алексей Клышников: "Мы начинали с заброшенных участков, которые 20 лет зарастали деревьями"

Они начинали с расчистки заброшенных земель, а сегодня обрабатывают 1250 гектаров пашни и содержат более 200 голов мясного КРС. Алексей Клышников уверен, что успех в сельском хозяйстве — это не быстрые деньги, а стратегическое планирование, грамотное использование господдержки и готовность вкладываться в долгосрочные проекты. В интервью он рассказал, как выбирает культуры, почему животноводство требует терпения и зачем фермерам объединяться в ассоциации.

О хозяйстве и специализации

— Алексей, расскажите, какое у вас хозяйство на сегодняшний день и на чем специализируетесь?

— Наше хозяйство нельзя назвать огромным или гигантом сельского хозяйства. Мы с братом — деревенские, с детства в поле, с животными. Отец у нас отработал управляющим отделения совхоза "Авангард" более 20 лет, сельхозинститут заканчивал. Мы с братом пошли по его стопам — оба закончили инженерный факультет аграрного университета, так что когда в 2012 году начали свое дело, это был не прыжок в неизвестность, а осознанный путь.

Сейчас у нас примерно 1250 гектаров пахотной земли, имеются участки пастбищ, плюс более 200 голов стада крупного рогатого скота мясного направления — вот такие объемы.

— Какие культуры выращиваете?

— Основные культуры — зернобобовые, твердая пшеница (она у нас хорошо идет из-за засушливого климата), красный нут (очень засухоустойчивый), пробуем зеленую чечевицу, подсолнечник. Естественно, сеем однолетние и многолетние травы для скота — это важная часть кормовой базы.

— Чем определяется выбор культур? Рентабельностью, отработанными технологиями или личными предпочтениями?

— В первую очередь рентабельностью. Растениеводство — это основа, оно "тащит" все остальное. Животноводство никогда не будет локомотивом развития. Климат у нас сложный — засушливый, поэтому выбираем культуры, которые хорошо переносят засуху: красный нут, подсолнечник. Твердая пшеница дает высокое качество зерна благодаря сухому и жаркому климату региона.

— Где берете семена? Используете местную селекцию?

— Твердая пшеница и суданка представлены сортами местной селекции (Безенчукскими и Кинельскими), разработанными именно для нашей местности. Нут также адаптирован специально под наш климатический регион. А подсолнечник выбираем исходя из показателя скороспелости.

Животноводство

— Вы сказали, что животноводством занялись недавно?

— Да, первые животные появились в 2018 году, когда получили господдержку по программе "Начинающий фермер". Тогда купили 20 голов мясного направления. Сейчас у нас уже больше 200 герефордов. Они хорошо адаптируются к нашему климату: жаркому лету и холодной зиме. В 2021 получили грант "Семейная ферма" — на грантовые деньги приобрели необходимую сельхозтехнику, а параллельно взяли товарный кредит специально на покупку 200 голов. Сейчас выплаты идут, и министерство обещает компенсировать 6 процентов из 8.

— Многие фермеры говорят, что животноводство сегодня нерентабельно. Как у вас обстоят дела?

— Минимум 200 голов маточного поголовья нужно для рентабельности. Мы осознанно шли на создание своего стада, понимая, что господдержка без животноводства сейчас почти недоступна. Животноводство — это не быстрые деньги. Это пятилетка минимум! Но оно дает стабильность. Мы за счет растениеводства обеспечиваем себя кормами — себестоимость мяса снижается.

— В обозримом будущем планируете увеличить стадо?

— С нашими площадями потолок — 250 голов. Животных надо обеспечить кормом. Если добавим еще 500 гектаров пашни, можно будет завести дополнительно около 50 голов.

Гранты и кредиты

— Вы активно участвуете в госпрограммах. Расскажите про ваш опыт.

— За 12 лет прошли несколько ключевых программ. В 2013 году у меня был "Начинающий фермер", у брата — в 2018 году. Тогда закупили первые 20 голов КРС. В 2021 году получили грант "Семейная ферма" — 18 миллионов рублей. Вся сумма пошла на покупку техники. Потом были субсидии на финансовое обеспечение части затрат — еще около 24 миллионов. Компенсация процентной ставки по кредитам. Всего на два хозяйства (у меня и брата) получили более 40 миллионов рублей господдержки. Это серьезно помогло развиться.

— Сложно было оформлять документы? Многим фермерам проще мотор у трактора перебрать, нежели бизнес-план написать.

— При таком подходе легко потратить годы впустую и остаться там же, где был изначально, рядом с тем же трактором и теми же проблемами. И никаких улучшений ни по качеству, ни по количеству мы здесь не увидим. Все зависит от целей каждого отдельного человека. Важно понимать, что отчеты и контроль имеют место, поскольку любой выделенный государством бюджет требует строгого отчета. Кто думает, что это "халява", быстро разочаровывается. А для тех, кто хочет развиваться, — это огромная помощь.

Земля и техника

— Вы упомянули, что земли не хватает. Почему?

— Крупные холдинги скупили все, даже все неудобья до последнего оврага. Мы начинали с заброшенных участков, которые 20 лет зарастали деревьями. Мы с братом и отцом сами топорами и тросами их расчищали. Последний такой участок докорчевали только в прошлом году. Сейчас свободной земли нет. И это проблема, как для начинающих фермеров, так и для тех, кто готов расширяться.

— Как решаете проблему с техникой сегодня?

— Сельхозтехника требуется постоянного обновления. После ухода западных брендов 90 процентов покупаем российскую и белорусскую — Петербургский тракторный, МТЗ. Но вот пресс-подборщик пришлось итальянский брать — у нас таких не делают. Хотя слышал, в Екатеринбурге уже пробуют.

Качество и переработка

— Какие направления вашего хозяйства оцениваете как наиболее перспективные?

— Раз земли пока не получается прибавить, работаем над качеством: чтобы пшеница была не третьего, а второго класса, нут — крупного калибра с высоким белком. Но сырьем торговать это очень слабая экономика получается. Мечтаем о переработке выращенной сельхозпродукции: мельнице, маслобойке. Переработка дает 20-30 процентов дополнительной рентабельности к произведенному уже зерну. Но для этого нужно объединяться в кооперативы, а пока это очень сложно.

— Есть ли госпрограммы по переработке?

— Да, но многие боятся из-за сложностей с неделимым фондом. Сейчас изучаем вопрос через ассоциацию "Народный фермер".

"Народный фермер"

— Расскажите об этой ассоциации.

— Это общероссийское объединение более 10 тысяч фермеров из 65 регионов. Я возглавляю Самарское подразделение. Ассоциация уже несколько лет подряд активно решает широкий спектр вопросов, связанных с ВГИСами, условиями кредитования, установленными лимитами и прочими аспектами поддержки аграриев. Эта деятельность осуществляется совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, где проводятся консультации и согласовываются необходимые меры.

На регулярной основе — раз в неделю — представители ассоциации встречаются с руководителями профильных комитетов и озвучивают конкретные проблемы и предложения, поступившие от фермерских хозяйств. Эти вопросы находятся под особым вниманием, что способствует проведению важных преобразований, среди которых объединение всех действующих ГИС в единую систему, повышение объемов льготных займов и увеличение списка банков, участвующих в программе.

Например, благодаря настойчивости ассоциации "Народный фермер", Сбер начал вновь выдавать льготные кредиты для пополнения оборотных средств, в которых так нуждаются сельхозпроизводители перед посевной. Многие мелкие фермерские хозяйства традиционно предпочитали обращаться за займами в Сбербанк, поскольку процедура оформления кредитов там проще и быстрее, нежели в других кредитных организациях, где требования к документам аналогичны крупным предприятиям.

Сперва банк отказался от такого кредитования, но после ряда обсуждений и переговоров между представителями Минсельхоза, народными фермерами и руководством Сбербанка удалось возобновить программу льготного кредитования, обеспечив доступ небольших предприятий к необходимым финансовым ресурсам. Я тоже получил.

Цифровизация и погода

— Как справляетесь с новыми требованиями, например, с маркировкой животных?

— Честно, тяжело. Когда работаешь в поле по 14 часов, некогда вносить данные в ГИС. А специального человека у нас под такие задачи нет. Но понимаем, что это необходимость. Через ассоциацию пытаемся добиться упрощения некоторых процедур для малых хозяйств.

— Какие прогнозы по урожаю в этом году?

— Пока неплохо. Нас с зимы пугали засухой, а в июне выпало рекордные 100 миллиметров осадков — за 17 лет работы такого не помню.