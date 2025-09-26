Алексей Клышников: "Мы начинали с заброшенных участков, которые 20 лет зарастали деревьями"

Они начинали с расчистки заброшенных земель, а сегодня обрабатывают 1250 гектаров пашни и содержат более 200 голов мясного КРС. Алексей Клышников уверен, что успех в сельском хозяйстве — это не быстрые деньги, а стратегическое планирование, грамотное использование господдержки и готовность вкладываться в долгосрочные проекты. В интервью он рассказал, как выбирает культуры, почему животноводство требует терпения и зачем фермерам объединяться в ассоциации.
О хозяйстве и специализации
— Алексей, расскажите, какое у вас хозяйство на сегодняшний день и на чем специализируетесь?
— Наше хозяйство нельзя назвать огромным или гигантом сельского хозяйства. Мы с братом — деревенские, с детства в поле, с животными. Отец у нас отработал управляющим отделения совхоза "Авангард" более 20 лет, сельхозинститут заканчивал. Мы с братом пошли по его стопам — оба закончили инженерный факультет аграрного университета, так что когда в 2012 году начали свое дело, это был не прыжок в неизвестность, а осознанный путь.
Сейчас у нас примерно 1250 гектаров пахотной земли, имеются участки пастбищ, плюс более 200 голов стада крупного рогатого скота мясного направления — вот такие объемы.
— Какие культуры выращиваете?
— Основные культуры — зернобобовые, твердая пшеница (она у нас хорошо идет из-за засушливого климата), красный нут (очень засухоустойчивый), пробуем зеленую чечевицу, подсолнечник. Естественно, сеем однолетние и многолетние травы для скота — это важная часть кормовой базы.
— Чем определяется выбор культур? Рентабельностью, отработанными технологиями или личными предпочтениями?
— В первую очередь рентабельностью. Растениеводство — это основа, оно "тащит" все остальное. Животноводство никогда не будет локомотивом развития. Климат у нас сложный — засушливый, поэтому выбираем культуры, которые хорошо переносят засуху: красный нут, подсолнечник. Твердая пшеница дает высокое качество зерна благодаря сухому и жаркому климату региона.
— Где берете семена? Используете местную селекцию?
— Твердая пшеница и суданка представлены сортами местной селекции (Безенчукскими и Кинельскими), разработанными именно для нашей местности. Нут также адаптирован специально под наш климатический регион. А подсолнечник выбираем исходя из показателя скороспелости.
Животноводство
— Вы сказали, что животноводством занялись недавно?
— Да, первые животные появились в 2018 году, когда получили господдержку по программе "Начинающий фермер". Тогда купили 20 голов мясного направления. Сейчас у нас уже больше 200 герефордов. Они хорошо адаптируются к нашему климату: жаркому лету и холодной зиме. В 2021 получили грант "Семейная ферма" — на грантовые деньги приобрели необходимую сельхозтехнику, а параллельно взяли товарный кредит специально на покупку 200 голов. Сейчас выплаты идут, и министерство обещает компенсировать 6 процентов из 8.
— Многие фермеры говорят, что животноводство сегодня нерентабельно. Как у вас обстоят дела?
— Минимум 200 голов маточного поголовья нужно для рентабельности. Мы осознанно шли на создание своего стада, понимая, что господдержка без животноводства сейчас почти недоступна. Животноводство — это не быстрые деньги. Это пятилетка минимум! Но оно дает стабильность. Мы за счет растениеводства обеспечиваем себя кормами — себестоимость мяса снижается.
— В обозримом будущем планируете увеличить стадо?
— С нашими площадями потолок — 250 голов. Животных надо обеспечить кормом. Если добавим еще 500 гектаров пашни, можно будет завести дополнительно около 50 голов.
Гранты и кредиты
— Вы активно участвуете в госпрограммах. Расскажите про ваш опыт.
— За 12 лет прошли несколько ключевых программ. В 2013 году у меня был "Начинающий фермер", у брата — в 2018 году. Тогда закупили первые 20 голов КРС. В 2021 году получили грант "Семейная ферма" — 18 миллионов рублей. Вся сумма пошла на покупку техники. Потом были субсидии на финансовое обеспечение части затрат — еще около 24 миллионов. Компенсация процентной ставки по кредитам. Всего на два хозяйства (у меня и брата) получили более 40 миллионов рублей господдержки. Это серьезно помогло развиться.
— Сложно было оформлять документы? Многим фермерам проще мотор у трактора перебрать, нежели бизнес-план написать.
— При таком подходе легко потратить годы впустую и остаться там же, где был изначально, рядом с тем же трактором и теми же проблемами. И никаких улучшений ни по качеству, ни по количеству мы здесь не увидим. Все зависит от целей каждого отдельного человека. Важно понимать, что отчеты и контроль имеют место, поскольку любой выделенный государством бюджет требует строгого отчета. Кто думает, что это "халява", быстро разочаровывается. А для тех, кто хочет развиваться, — это огромная помощь.
Земля и техника
— Вы упомянули, что земли не хватает. Почему?
— Крупные холдинги скупили все, даже все неудобья до последнего оврага. Мы начинали с заброшенных участков, которые 20 лет зарастали деревьями. Мы с братом и отцом сами топорами и тросами их расчищали. Последний такой участок докорчевали только в прошлом году. Сейчас свободной земли нет. И это проблема, как для начинающих фермеров, так и для тех, кто готов расширяться.
— Как решаете проблему с техникой сегодня?
— Сельхозтехника требуется постоянного обновления. После ухода западных брендов 90 процентов покупаем российскую и белорусскую — Петербургский тракторный, МТЗ. Но вот пресс-подборщик пришлось итальянский брать — у нас таких не делают. Хотя слышал, в Екатеринбурге уже пробуют.
Качество и переработка
— Какие направления вашего хозяйства оцениваете как наиболее перспективные?
— Раз земли пока не получается прибавить, работаем над качеством: чтобы пшеница была не третьего, а второго класса, нут — крупного калибра с высоким белком. Но сырьем торговать это очень слабая экономика получается. Мечтаем о переработке выращенной сельхозпродукции: мельнице, маслобойке. Переработка дает 20-30 процентов дополнительной рентабельности к произведенному уже зерну. Но для этого нужно объединяться в кооперативы, а пока это очень сложно.
— Есть ли госпрограммы по переработке?
— Да, но многие боятся из-за сложностей с неделимым фондом. Сейчас изучаем вопрос через ассоциацию "Народный фермер".
"Народный фермер"
— Расскажите об этой ассоциации.
— Это общероссийское объединение более 10 тысяч фермеров из 65 регионов. Я возглавляю Самарское подразделение. Ассоциация уже несколько лет подряд активно решает широкий спектр вопросов, связанных с ВГИСами, условиями кредитования, установленными лимитами и прочими аспектами поддержки аграриев. Эта деятельность осуществляется совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, где проводятся консультации и согласовываются необходимые меры.
На регулярной основе — раз в неделю — представители ассоциации встречаются с руководителями профильных комитетов и озвучивают конкретные проблемы и предложения, поступившие от фермерских хозяйств. Эти вопросы находятся под особым вниманием, что способствует проведению важных преобразований, среди которых объединение всех действующих ГИС в единую систему, повышение объемов льготных займов и увеличение списка банков, участвующих в программе.
Например, благодаря настойчивости ассоциации "Народный фермер", Сбер начал вновь выдавать льготные кредиты для пополнения оборотных средств, в которых так нуждаются сельхозпроизводители перед посевной. Многие мелкие фермерские хозяйства традиционно предпочитали обращаться за займами в Сбербанк, поскольку процедура оформления кредитов там проще и быстрее, нежели в других кредитных организациях, где требования к документам аналогичны крупным предприятиям.
Сперва банк отказался от такого кредитования, но после ряда обсуждений и переговоров между представителями Минсельхоза, народными фермерами и руководством Сбербанка удалось возобновить программу льготного кредитования, обеспечив доступ небольших предприятий к необходимым финансовым ресурсам. Я тоже получил.
Цифровизация и погода
— Как справляетесь с новыми требованиями, например, с маркировкой животных?
— Честно, тяжело. Когда работаешь в поле по 14 часов, некогда вносить данные в ГИС. А специального человека у нас под такие задачи нет. Но понимаем, что это необходимость. Через ассоциацию пытаемся добиться упрощения некоторых процедур для малых хозяйств.
— Какие прогнозы по урожаю в этом году?
— Пока неплохо. Нас с зимы пугали засухой, а в июне выпало рекордные 100 миллиметров осадков — за 17 лет работы такого не помню.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами