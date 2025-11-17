129 управленцев Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе "Лидеры АПК"

Самарская область демонстрирует высокий уровень кадрового потенциала в агропромышленном комплексе: 129 отраслевых специалистов из региона примут участие во Всероссийском конкурсе "Лидеры агропромышленного комплекса" президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Конкурс проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется Министерством сельского хозяйства РФ совместно с платформой "Россия — страна возможностей".
Это масштабный проект, объединивший 7 594 участника из 89 регионов России и 11 зарубежных стран. Среди конкурсантов — руководители предприятий, специалисты научного сектора, фермеры, механизаторы и представители смежных отраслей АПК, внедряющие передовые технологии и трансформирующие отрасль.
"Благодаря конкурсу "Лидеры АПК", основанному на лучших методиках конкурса управленцев "Лидеры России", в сообществе выпускников проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" произойдет серьезное прибавление сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов, которые способны изменить жизнь россиян к лучшему", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут подчеркнула, что АПК является одним из самых динамично развивающихся и технологичных секторов экономики, и за его успехами стоят люди — профессионалы, способные работать на результат. "Конкурс "Лидеры АПК", который мы проводим по поручению президента совместно с платформой "Россия — страна возможностей", позволит выявить и поддержать таких специалистов, помочь им реализовать свой потенциал", — отметила она.
По итогам заявочной кампании Самарская область вошла в число наиболее активных регионов Приволжского федерального округа. Всего из ПФО поступило 1 814 заявок.
Впереди у участников дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители получат возможность пройти обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также уникальную образовательную программу для управленцев высшего звена в Мастерской управления "Сенеж". Финалистам будет доступна программа наставничества от ведущих экспертов АПК.
Развитие кадрового потенциала в агропромышленном комплексе — одна из приоритетных задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев большое внимание уделяет привлечению молодых специалистов в отрасль АПК. По его поручению уже дважды повышался размер стимулирующих выплат для молодых специалистов на селе. Еще одно управленческое решение — создание совета молодых специалистов отрасли. "Это будет не просто совещательный орган, а действенный механизм, площадка, где каждый сможет вносить свой вклад в формирование новых программ развития. Наша цель — стопроцентная укомплектованность предприятий АПК квалифицированными кадрами. Задача сложная, но абсолютно решаемая", — отметил губернатор на недавней встрече с работниками отрасли.
Участие 129 представителей Самарской области в конкурсе "Лидеры АПК" — важный шаг к укреплению кадрового резерва регионального агропромышленного комплекса.
