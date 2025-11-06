В восстановление Тольяттинской птицефабрики инвестируют более 560 млн рублей

ООО "Сарапульская птицефабрика" планирует инвестировать в восстановление Тольяттинской птицефабрики более 560 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в ответ на запрос портала Волга Ньюс.
Напомним, история Тольяттинской птицефабрики, расположенной в селе Александровка Ставропольского района, началась в 1973 году. Предприятие специализировалось на производстве мяса бройлеров, полуфабрикатов и колбасных изделий, а также располагало собственной сетью магазинов. Однако с 2014 г. птицефабрика столкнулась с финансовыми трудностями, что привело к ее банкротству и закрытию в 2018 году. В 2019 г. у предприятия появился инвестор-арендатор, но в 2021 г. птицефабрика вновь была выставлена на торги и приобретена хозяйственным партнерством "Алекс Парк" из Владивостока. В начале 2024 г. "Алекс Парк" продал предприятие ООО "Сарапульская птицефабрика", зарегистрированному в Удмуртии и принадлежащему Гаврилу Ананикову.
Как сообщили в минсельхозе, сейчас собственник птицефабрики ведет активные работы по восстановлению деятельности предприятия. Уже налажено водо- и электроснабжение, завершаются работы по газификации. Кроме того, ведется оснащение птичников, кормоцеха и цеха убоя современным технологическим оборудованием, а также подготовка к вводу в эксплуатацию цеха глубокой переработки мяса птицы.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?