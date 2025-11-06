16+
В восстановление Тольяттинской птицефабрики инвестируют более 560 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "Сарапульская птицефабрика" планирует инвестировать в восстановление Тольяттинской птицефабрики более 560 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в ответ на запрос портала Волга Ньюс.

Напомним, история Тольяттинской птицефабрики, расположенной в селе Александровка Ставропольского района, началась в 1973 году. Предприятие специализировалось на производстве мяса бройлеров, полуфабрикатов и колбасных изделий, а также располагало собственной сетью магазинов. Однако с 2014 г. птицефабрика столкнулась с финансовыми трудностями, что привело к ее банкротству и закрытию в 2018 году. В 2019 г. у предприятия появился инвестор-арендатор, но в 2021 г. птицефабрика вновь была выставлена на торги и приобретена хозяйственным партнерством "Алекс Парк" из Владивостока. В начале 2024 г. "Алекс Парк" продал предприятие ООО "Сарапульская птицефабрика", зарегистрированному в Удмуртии и принадлежащему Гаврилу Ананикову.

Как сообщили в минсельхозе, сейчас собственник птицефабрики ведет активные работы по восстановлению деятельности предприятия. Уже налажено водо- и электроснабжение, завершаются работы по газификации. Кроме того, ведется оснащение птичников, кормоцеха и цеха убоя современным технологическим оборудованием, а также подготовка к вводу в эксплуатацию цеха глубокой переработки мяса птицы. 

