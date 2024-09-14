Вячеслав Дубровин: "В настоящий момент мы сильны как никогда"

Председатель совета директоров АО "Нива" Ставропольского района Вячеслав Михайлович Дубровин рассказал об исторических вехах и основных этапах развития одного из самых крупных сельхозпредприятий региона. Путь становления был далеко не простым, но огромное желание выстоять и возродить деятельность предприятия, а также самоотверженный труд всего коллектива стали залогом сегодняшних успехов и достижений.

— Что такое АО "Нива"?

— АО "Нива" — одно из старейших сельхозпредприятий Ставропольского района и Самарской области. История предприятия отразила в себе все взлеты и падения, которые пережила наша страна. В советское время колхоз "Россия" был градообразующим предприятием для двух сел: Тимофеевки и Русской Борковки. Все сельские жители работали в колхозе — растили хлеб, скотину.

— Что изменилось для предприятия в постсоветский период?

— Новая страница в истории "Нивы" началась с собрания в январе 1992 года после выхода Указа президента РФ "О реорганизации колхозов и совхозов", когда колхозники единогласно решили реорганизоваться в акционерное общество. И на тот момент никто даже не мог представить, каким сложным и тяжелым будет путь становления предприятия. Колхозникам дали самостоятельность, но не дали понимания того, как ею правильно распорядиться…

Когда я пришел на предприятие в 1998 году, было 28 дойных коров и несколько телят из 2500 голов, которых просто вырезали, кровь лилась рекой. Предприятие разворовывали, распродавали все — колхозное, общественное, движимое и недвижимое, за бесценок.

— Какие были ваши первые шаги?

— Первым делом остановил массовую распродажу имущества. Посоветовавшись с колхозниками, твердо решили возродить былое и взялись за восстановление. Главное было сохранить и укрепить кадры. Потом начали приобретать технику, коров, восстановили коровники, стали заготавливать корма, вести полевые работы, брали семена зерновых и многолетних трав. Занялись возрождением семеноводства и животноводства.

В кратчайшие сроки нам удалось это сделать. По мере улучшения хозяйственной стабильности производства и благополучия работников появились силы, желающие завладеть всем этим, в первую очередь землей. Долгие годы ушли на доказывание в судах нашей правды. Благодаря Господу Богу и честным людям в министерствах и ведомствах, мы победили.

— Землю отстояли. Что дальше?

— Начали изыскивать средства, брать кредиты, закупать по всей стране скот. Зазывать грамотных специалистов. Углубившись в специфику животноводства, поняли, что только опираясь на генетику крупного рогатого скота, можно создать высокорентабельное производство.

Закупив племенной скот, построив для него современные коровники и создав для него все условия, тщательно подобрав коллектив, мы начали получать результаты.

От рекордных на 98-й год 4500 литров за 305 дней лактации поднялись до 10 459 литров молока от одной коровы на 1 января 2024 года.

То же самое произошло в семеноводстве: увеличили почти в 3 раза валовые сборы продукции с полей.

Если взять 2024 год, то для нас рекордный урожай дала кукуруза, которая по зерну достигает урожайности свыше 100 центнеров с гектара, а по силосной массе по некоторым гибридам доходила до 513 центнеров с гектара.

По нашим достижениям можно судить о нашем труде: самоотверженный труд всех работников и стремление созидать дали свои результаты, и, конечно, поддержка руководства Ставропольского района и губернии.

— Как себя чувствует "Нива" сегодня?

— Прекрасно, в настоящий момент мы сильны как никогда. А сложности были, есть и будут всегда.

Хоть и не хватает кадров, но у нас почти нет текучки. Это говорит о благополучии сотрудников предприятия. А еще мы растим свои кадры, платим за обучение, ждем их.

Строим планы на будущее и мечтаем реализовать инвестиционный стратегический проект, принятый руководством области: построить молочно-товарную ферму на 1200 фуражных голов и мелиорировать 2000 гектаров земли.