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Животноводство АПК и пищепром

Зоотехник-селекционер из Самарской области в лидерах федерального конкурса профессионального мастерства

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 5 октября прошел III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. В нем приняли участие 95 селекционеров из 55 регионов России, а также из Республики Беларусь, студенты Тимирязевки из Гвинеи, Сирии и Эритреи. Второе место в номинации "Практические навыки работы с информационными системами", получив кубок, диплом и денежную премию, заняла Джамиля Шмидт из Самарской области.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров проходил на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева. На церемонии открытия заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов отметил высокую значимость профессии зоотехника-селекционера в сельском хозяйстве, назвал символичным, что конкурс принимает главный аграрный вуз России, а проводится он в преддверии ключевого события для отечественного АПК — всероссийской выставки "Золотая осень".

Участники продемонстрировали не только свои теоретические знания, но и практические навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами. Профессиональное мастерство оценивала судейская группа из 70 специалистов региональных племенных служб.

Самарскую область на этом конкурсе представляла Джамиля Шмидт — ведущий зоотехник ГБУ СО "Центра АПК", по совместительству зоотехник-селекционер ООО СХПК "Ольгинский". Наша землячка продемонстрировала свои знания и навыки на высоком уровне, заняв второе место в номинации "Практические навыки работы с информационными системами", получив кубок, диплом и сертификат на 50 тыс. рублей.

"Это не только моя победа, — отметила Джамиля. — Это победа двух больших дружных коллективов — регионального центра обеспечения деятельности АПК и сельхозкооператива "Ольгинский". Особая благодарность сотрудникам областного министерства сельского хозяйства, которые поддерживали на пути к этой значимой для меня награде".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

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