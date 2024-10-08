Зоотехник-селекционер из Самарской области в лидерах федерального конкурса профессионального мастерства

С 3 по 5 октября прошел III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. В нем приняли участие 95 селекционеров из 55 регионов России, а также из Республики Беларусь, студенты Тимирязевки из Гвинеи, Сирии и Эритреи. Второе место в номинации "Практические навыки работы с информационными системами", получив кубок, диплом и денежную премию, заняла Джамиля Шмидт из Самарской области.

III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров проходил на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева. На церемонии открытия заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов отметил высокую значимость профессии зоотехника-селекционера в сельском хозяйстве, назвал символичным, что конкурс принимает главный аграрный вуз России, а проводится он в преддверии ключевого события для отечественного АПК — всероссийской выставки "Золотая осень".

Участники продемонстрировали не только свои теоретические знания, но и практические навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами. Профессиональное мастерство оценивала судейская группа из 70 специалистов региональных племенных служб.

Самарскую область на этом конкурсе представляла Джамиля Шмидт — ведущий зоотехник ГБУ СО "Центра АПК", по совместительству зоотехник-селекционер ООО СХПК "Ольгинский". Наша землячка продемонстрировала свои знания и навыки на высоком уровне, заняв второе место в номинации "Практические навыки работы с информационными системами", получив кубок, диплом и сертификат на 50 тыс. рублей.

"Это не только моя победа, — отметила Джамиля. — Это победа двух больших дружных коллективов — регионального центра обеспечения деятельности АПК и сельхозкооператива "Ольгинский". Особая благодарность сотрудникам областного министерства сельского хозяйства, которые поддерживали на пути к этой значимой для меня награде".