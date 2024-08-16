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Животноводство АПК и пищепром

Тимашевская птицефабрика вышла из банкротства

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области решением от 14 августа прекратил дело о банкротстве в отношении ООО "Тимашевская птицефабрика".

Фото: http://mcx.samregion.ru

Напомним, заявление об утверждении мирового соглашения с кредиторами в суд направил конкурсный управляющий. Общий размер задолженности перед ними превышает 4,4 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходится на лица, связанные с группой агропредприятий "Ресурс".

Банкротство Тимашевской птицефабрики, ранее подконтрольной татарстанским бизнесменам Ильшату Тукаеву и Рафаэлю Фаизову, началось в 2019 г. по заявлению республиканского филиала Россельхозбанка. Сообщалось, что долг 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем Ильшата Тукаева. Затем обязательство перед банком выкупила группа "Ресурс". Правопреемником в судебном процессе стала подконтрольная ей Токаревская птицефабрика (Тамбовская область). В 2022 г. она арендовала комплекс Тимашевской птицефабрики. В конце 2023 г. "Ресурс" в лице аффилированного ей Виталия Васько приобрел доли Тукаева и Фаизова в ООО "Тимашевская птицефабрика".

Условия мирового соглашения были согласованы на собрании кредиторов в июне 2024 г. по инициативе Токаревской птицефабрики. Согласно документу, миноритарные кредиторы ООО "ТСК" (почти 323,3 тыс. руб.), ООО "НоваКорм" (1,7 млн руб.) и УФНС России по Самарской области (3,8 млн руб.) получат выплаты в течение месяца с даты окончания срока на обжалование судебного решения. Следом в течение полугода будет погашен долг перед бывшим бенефициаром Тимашевской птицефабрики Ильшатом Тукаевым (26,8 мл руб.). При этом предполагается, что владелец предприятия Виталий Васько станет правопреемником требований Тукаева. 

Через четыре месяца после расчета с последним кредитором Тимашевская птицефабрика приступит к погашению обязательств перед АО "Риск-Инвест" (1,7 млрд руб.) и ОАО "Токаревская птицефабрика" (1,1 млрд руб.). С ними компания будет расплачиваться в течение 60 месяцев. Отметим, что требования "Риск-Инвест" намерен переуступить Виталию Васько.

Против мирового соглашения выступал текущий кредитор Тимашевской птицефабрики - ООО "Самарский комбикормовый завод". Однако на последнем заседании изменил позицию и отказался от своих требований.

В дальнейшем, согласно финансовой модели Токаревской птицефабрики, кинель-черкасской компании будет предоставлен конвертируемый кредит. Взамен инвестор получит контроль над Тимашевской птицефабрикой. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

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