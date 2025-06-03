В Самарской области пройдет День поля и сенажа ПФО

На один день учебно-производственная площадка Самарского аграрного университета станет своеобразным "интенсивом" для растениеводов и животноводов со всего Поволжья.

26 июня 2025 года в Угорье Кинельского района состоится масштабное, яркое и насыщенное практикой событие для всех, кто имеет отношение к сельхозпроизводству — День поля и сенажа ПФО.

Посетителей площадки ждет насыщенная программа:

— осмотр более двухсот опытных делянок, где представлены различные сорта и гибриды растений, а также современные системы защиты и питания;

— выставочная экспозиция: самые современные решения для сельского хозяйства — от инновационного оборудования до передовых технологий.

Новейшие образцы сельскохозяйственной техники можно будет увидеть в действии, оценить их возможности и преимущества. Актуальная деловая программа: эксперты отрасли проведут семинары, круглые столы и мастер-классы. Участники смогут получить бизнес-консультации и пройти практическое обучение.

Сенаж и кормозаготовка — новый блок. Участники форума смогут оценить и сравнить инструменты всей агротехнологической цепочки эффективного земледелия — от анализа почвы до хранения зерна. Особое внимание будет уделено вопросам кормопроизводства, современным технологиям и управлению фермами, инновациям в кормозаготовке, содержанию и кормлению скота.

А на демоплощадке агрополигона Зернового соевого союза ПФО аграрии смогут ознакомиться с лучшими сортами и гибридами ключевых для региона культур: от пшеницы и ячменя до подсолнечника, кукурузы, гороха, сои и льна. В этом году впервые были заложены опыты с кормовыми травами. Всего на агрополигоне в Угорье — 200 опытных делянок.

Весь комплекс почвообработки и посева разных культур можно будет увидеть в действии. Основной акцент будет сделан на увеличение урожайности протеина и энергии с гектара — показателях, которые определяют ценность кормов и оказывают решающее влияние на экономическую эффективность сельхозорганизаций.

Успешные агротехнологии, ценовая конъюнктура, экспорт, меры господдержки- самые актуальные и востребованные темы сезона обсудят аграрии в ходе деловой программы.

Деловая программа Дня сенажа охватит три тематических потока:

— технология кормопроизводства;

— машины и оборудование для кормозаготовки;

— бизнес-решения для эффективного управления.

Организаторы: Зерновой соевый союз ПФО и Институт молока.

Мероприятие пройдет при поддержке Российской академии наук, Молочного союза России, Национального союза селекционеров и семеноводов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Регистрация на День поля и сенажа ПФО по ссылке.