В Самарской области пройдет День поля и сенажа ПФО

На один день учебно-производственная площадка Самарского аграрного университета станет своеобразным "интенсивом" для растениеводов и животноводов со всего Поволжья.
26 июня 2025 года в Угорье Кинельского района состоится масштабное, яркое и насыщенное практикой событие для всех, кто имеет отношение к сельхозпроизводству — День поля и сенажа ПФО.
Посетителей площадки ждет насыщенная программа:
— осмотр более двухсот опытных делянок, где представлены различные сорта и гибриды растений, а также современные системы защиты и питания;
— выставочная экспозиция: самые современные решения для сельского хозяйства — от инновационного оборудования до передовых технологий.
Новейшие образцы сельскохозяйственной техники можно будет увидеть в действии, оценить их возможности и преимущества. Актуальная деловая программа: эксперты отрасли проведут семинары, круглые столы и мастер-классы. Участники смогут получить бизнес-консультации и пройти практическое обучение.
Сенаж и кормозаготовка — новый блок. Участники форума смогут оценить и сравнить инструменты всей агротехнологической цепочки эффективного земледелия — от анализа почвы до хранения зерна. Особое внимание будет уделено вопросам кормопроизводства, современным технологиям и управлению фермами, инновациям в кормозаготовке, содержанию и кормлению скота.
А на демоплощадке агрополигона Зернового соевого союза ПФО аграрии смогут ознакомиться с лучшими сортами и гибридами ключевых для региона культур: от пшеницы и ячменя до подсолнечника, кукурузы, гороха, сои и льна. В этом году впервые были заложены опыты с кормовыми травами. Всего на агрополигоне в Угорье — 200 опытных делянок.
Весь комплекс почвообработки и посева разных культур можно будет увидеть в действии. Основной акцент будет сделан на увеличение урожайности протеина и энергии с гектара — показателях, которые определяют ценность кормов и оказывают решающее влияние на экономическую эффективность сельхозорганизаций.
Успешные агротехнологии, ценовая конъюнктура, экспорт, меры господдержки- самые актуальные и востребованные темы сезона обсудят аграрии в ходе деловой программы.
Деловая программа Дня сенажа охватит три тематических потока:
— технология кормопроизводства;
— машины и оборудование для кормозаготовки;
— бизнес-решения для эффективного управления.
Организаторы: Зерновой соевый союз ПФО и Институт молока.
Мероприятие пройдет при поддержке Российской академии наук, Молочного союза России, Национального союза селекционеров и семеноводов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Регистрация на День поля и сенажа ПФО по ссылке.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами