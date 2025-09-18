Дочь Анатолия Давидюка купила обанкротившийся свинокомплекс

Дочь крупного самарского застройщика Анатолия Давидюка Олеся Давидюк выкупила с торгов имущество обанкротившегося свинокомплекса ООО "Мясоагропром" в с. Хилково Красноярского района. Стоимость объекта составила 101 млн рублей.

В собственность Олеси Давидюк по результатам торгов перешло 10 объектов незавершенного строительства общей площадью около 19 тыс. кв. м, заложенных в "УМ-Банке". В их числе корпус ожидания и осеменения, корпус откорма, котельная, санпропускник, кормокухня, корпус опороса и доращивания, два корпуса откорма и дезблок с КПП. Готовность большинства объектов превышает 70%.

Новому владельцу свинокомплекса в собственность перешли 559 свиноматок (в залоге у "УМ-Банка") и четырех бычков, свободных от обременения. Также Давидюк получила права на более 67 тыс. единиц движимого имущества, свободного от обременения (стройматериалы, инвентарь, автозапчасти), 422 единицы имущества, заложенного у АО "Тройка-Д банк" (станки опороса, системы кормления, водоснабжения, вытяжной вентиляции, поения и микроклимата, шесть комплектов машин и оборудования для выращивания и содержания свиней).

Кроме того, Давидюк приобрела право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 80 тыс. кв. м. Право аренды действительно до 26 июня 2036 года. Правда, сам участок находится в залоге у "УМ-Банка".

ООО "Мясоагропром" было создано в 2020 г. в Кинельском районе. Владельцем общества является Айдын Бадалов. В конце 2019 г. компания столкнулась со сложностями в связи с резким снижением закупочных цен на продукцию (со 115 до 80 руб.) и обратилась к региональным властям с просьбой о выделении дополнительных субсидий. По данным ИАС "Seldon Basis", 31 декабря 2019 г. "Мясоагропром" получил от регионального минсельхоза 31,6 млн руб. в качестве "финансовой поддержки" (субсидий и грантов). На тот момент общество производило 2,6 тыс. тонн свинины в год.

В том же 2019 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от АО "Россельхозбанк" с требованием о признании "Мясоагропрома" банкротом в связи с задолженностью в размере 125,7 млн рублей. В октябре 2020 г. компания была признана банкротом, в отношении нее стартовала процедура конкурсного производства.

Олеся Давидюк — дочь крупного самарского девелопера Анатолия Давидюка, владеющего ГК "Новый Дон". Компании группы работают на рынке уже 26 лет, за это время введено в эксплуатацию более 1,9 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Среди проектов, реализованных ГК "Новый Дон", ЖК "Фаворит", ЖК "Рекорд", ЖК "Арена", ЖК "Приволжский", ЖК "Сокол" и другие.

Олеся Давидюк, по данным ИАС "Seldon Basis", является учредителем девяти действующих компаний и двух, находящихся в процессе ликвидации. Среди принадлежащих ей обществ есть специализирующиеся на работе с недвижимостью, на ресторанной деятельности, управлении и эксплуатации жилым фондом, аренде интеллектуальной собственности и сельском хозяйстве.