Дочь Анатолия Давидюка купила обанкротившийся свинокомплекс

Дочь крупного самарского застройщика Анатолия Давидюка Олеся Давидюк выкупила с торгов имущество обанкротившегося свинокомплекса ООО "Мясоагропром" в с. Хилково Красноярского района. Стоимость объекта составила 101 млн рублей.
В собственность Олеси Давидюк по результатам торгов перешло 10 объектов незавершенного строительства общей площадью около 19 тыс. кв. м, заложенных в "УМ-Банке". В их числе корпус ожидания и осеменения, корпус откорма, котельная, санпропускник, кормокухня, корпус опороса и доращивания, два корпуса откорма и дезблок с КПП. Готовность большинства объектов превышает 70%.
Новому владельцу свинокомплекса в собственность перешли 559 свиноматок (в залоге у "УМ-Банка") и четырех бычков, свободных от обременения. Также Давидюк получила права на более 67 тыс. единиц движимого имущества, свободного от обременения (стройматериалы, инвентарь, автозапчасти), 422 единицы имущества, заложенного у АО "Тройка-Д банк" (станки опороса, системы кормления, водоснабжения, вытяжной вентиляции, поения и микроклимата, шесть комплектов машин и оборудования для выращивания и содержания свиней).
Кроме того, Давидюк приобрела право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 80 тыс. кв. м. Право аренды действительно до 26 июня 2036 года. Правда, сам участок находится в залоге у "УМ-Банка".
ООО "Мясоагропром" было создано в 2020 г. в Кинельском районе. Владельцем общества является Айдын Бадалов. В конце 2019 г. компания столкнулась со сложностями в связи с резким снижением закупочных цен на продукцию (со 115 до 80 руб.) и обратилась к региональным властям с просьбой о выделении дополнительных субсидий. По данным ИАС "Seldon Basis", 31 декабря 2019 г. "Мясоагропром" получил от регионального минсельхоза 31,6 млн руб. в качестве "финансовой поддержки" (субсидий и грантов). На тот момент общество производило 2,6 тыс. тонн свинины в год.
В том же 2019 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от АО "Россельхозбанк" с требованием о признании "Мясоагропрома" банкротом в связи с задолженностью в размере 125,7 млн рублей. В октябре 2020 г. компания была признана банкротом, в отношении нее стартовала процедура конкурсного производства.
Олеся Давидюк — дочь крупного самарского девелопера Анатолия Давидюка, владеющего ГК "Новый Дон". Компании группы работают на рынке уже 26 лет, за это время введено в эксплуатацию более 1,9 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Среди проектов, реализованных ГК "Новый Дон", ЖК "Фаворит", ЖК "Рекорд", ЖК "Арена", ЖК "Приволжский", ЖК "Сокол" и другие.
Олеся Давидюк, по данным ИАС "Seldon Basis", является учредителем девяти действующих компаний и двух, находящихся в процессе ликвидации. Среди принадлежащих ей обществ есть специализирующиеся на работе с недвижимостью, на ресторанной деятельности, управлении и эксплуатации жилым фондом, аренде интеллектуальной собственности и сельском хозяйстве.
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?