Петр Дубянский: "У племзавода "Дружба" отличные предпосылки для развития"

В декабре прошлого года одно из крупнейших сельхозпредприятий региона — ООО "Племенной завод "Дружба" — возглавил Петр Дубянский, работавший до этого в федеральных агрохолдингах. В интервью "Волга Ньюс" он рассказал, какие изменения ждут хозяйство, расположенное в с. Орловка Кошкинского района.

- Петр Маркович, где вы работали до "Дружбы"?

- С 2014 года я трудился в группе "ЭкоНива". Пришел в управляющую компанию, где меня попросили возглавить все направление мясного животноводства, поскольку до этого я занимался такими проектами в "Мираторге".

В 2017 году я возглавил подразделение "ЭкоНивы" в Оренбургской области, где через год мы построили молочный комплекс на 2,8 тысячи голов. Затем стал региональным директором по Приволжскому региону. Курировал строительство ферм в Ермекеевском районе Башкирии, в Бугульминском районе Татарстана, в Клявлинском районе Самарской области.

За 10 лет работы в "ЭкоНиве" накопились разногласия по поводу дальнейшего развития, надо было что-то менять. В итоге я перешел в группу "Терра Нова", возглавил племзавод "Дружба". Официально я начал работать здесь 1 декабря 2024 года.

- С вашим портфолио наверняка были и другие варианты. Почему выбор пал именно на "Дружбу"?

- Я долго присматривался к потенциальным новым рабочим местам. Хотелось заниматься чем-то интересным и главное — быть полезным.

"Дружба" показалась мне соответствующей этим ожиданиям. Ведь на фоне того, что здесь сохранилось привязанное содержание коров, фермы советских времен, я увидел присутствие технологии, которая нисколько не уступает российским флагманам, передовикам молочной отрасли. А возможно, эта технология и лучше, поскольку в сложных условиях содержания удается показывать высокие показатели продуктивности.

Когда я первый раз побывал в хозяйстве, был удивлен, мягко говоря — я увидел заповедник Советского Союза. Но за внешней атрибутикой обнаружились хорошие показатели, чем я был приятно удивлен. Это автоматически означает, что, если реализовать здесь беспривязное содержание, будут еще более внушительные результаты.

Еще одной интересной особенностью "Дружбы" является то, что предприятие расположено в селе Орловка, в котором сохранилась социальная инфраструктура (детсад, школа, магазины), а его жители образуют костяк работников нашего хозяйства. Сейчас это достаточно редкое явление.

Также мне понравился состав специалистов разного уровня — достаточно молодые, активные, здравые и трезвые люди. Я увидел, что есть коллектив, с которым можно работать.

Наличие технологии, людей и результатов — это отличные предпосылки для развития.

Еще одна наша особенность в том, что "Дружба" — это старейший и единственный в стране племенной завод по куйбышевской породе овец. Учитывая сложную ситуацию с овцеводством в России, вывод этого направления в рентабельность тоже представляет творческий интерес и является профессиональным вызовом для меня, для наших специалистов, для Группы компаний.

- То есть, у вас задача в том числе сделать экономически эффективным разведение овец?

- Конечно. Статистика — это вещь упрямая. Еще в 90-х годах произошло обрушение численности овец в России. Наша задача поддержать усилия наших коллег-предшественников, которые не допустили падение этой отрасли в "Дружбе" в трудные времена. И попытаться вывести овцеводство на новый уровень, показав тем самым положительный пример для наших современных коллег по цеху.

- В чем причины упадка овцеводства?

- По куйбышевской породе он связан с тем, что на фоне нарастающего внедрения синтетических материалов произошло изменение конъюнктуры рынка шерсти. А куйбышевская порода — это прежде всего шерстная порода, хоть она и называется мясо-шерстной.

Современные критерии мясных овец изменились, и эта порода уже не соответствует им ни по скорости роста, ни по мясности туши. Хотя само по себе мясо у этих животных неплохое.

фото предоставлено ГК "Терра Нова"

Я считаю, что надо воздать должное нашим предкам, которые создали очень хороший тип овцы, который выполнил свое предназначение, обеспечив в свое время страну шерстью. Но сегодня шерсть не востребована, и пора идти дальше.

В прошлом году мы продали шерсть по цене 24 рубля за килограмм. Это 100 рублей выручки с одной овцы…

Жить на прежних достижениях и прятать голову в песок неправильно. Потому что сегодня "Дружба" вынуждена рентабельным молочным проектом перекрывать другой, нерентабельный.

Мы открыли дискуссию с региональным министерством сельского хозяйства. Надо здраво подумать и начать отвечать вызовам времени. У нас есть идеи.

- Они связаны с куйбышевской породой или уже с другой?

- Здесь, скорее всего, предстоит какая-то трансформация. Мы, безусловно, поддерживаем все требования и правила племенных заводов. Резких движений не делаем ни в коем случае. Параллельно можно развивать другую породу.

Наш проект заключается в том, чтобы сохранить существующее поголовье куйбышевской породы, в которую мы хотим влить новую кровь породы Ромни-марш. При этом мы планируем (если договоримся) использовать гибридизацию, чтобы повысить мясные качества овец. У нас есть видение, примерная схема, понимание стоимости этого проекта.

Либо речь должна идти о более масштабном субсидировании. Если мы поймем, что куйбышевская порода важна, и все видят необходимость поддержания этого генофонда.

У нас нет мысли прекратить заниматься овцеводством. Нет, мы не с этим пришли. Вместе ищем выход и, конечно же, хотим развития. Мы намерены показать пример рентабельного овцеводства.

- Какой минус "Дружба" сейчас получает на овцах?

- Около 20-25 млн рублей убытка в год. И это с учетом того, что есть федеральная субсидия порядка 10 млн рублей.

Для понимания, сегодня у нас порядка 5 тысяч голов основного стада. В пике мы достигаем численности 9-10 тысяч с молодняком. Затраты на содержание стада составляют около 65 млн рублей при выручке около 25-30 млн.

- Возвращаясь к коровам, как сейчас выглядит этот блок у "Дружбы" в цифрах?

- У нас сегодня 1 тысяча фуражных коров. Всего у нас около 1,8 тысячи голов КРС. Мы производим в день примерно 25 тонн молока. Примерные надои в сутки на дойную голову составляют 32-34 литра.

- Я так понимаю, это максимальное количество голов, которое можно разместить в существующих фермах "Дружбы"?

- Совершенно верно. Мы ограничены именно скотоместами. Мы бы с удовольствием сейчас расширились, но для того, чтобы расшириться, нам придется заниматься стройкой и проектом нового объекта по молочному производству. Такие идеи у нас есть, мы их обсуждаем. Это должен быть комплекс около 3 тысяч коров, для производства 100 тонн молока в сутки. При нашем земельном фонде в 15 тысяч гектаров, это вполне реализуемо.

Строительство новой фермы позволит при небольшом увеличении количества сотрудников обеспечить рост эффективности производства.

Я надеюсь, что мы этот проект реализуем.

- Сколько инвестиций потребуется для строительства новой фермы?

- Основываясь на прежнем опыте, могу сказать, что стоимость строительства комплекса на три тысячи голов составит 4-5 млрд рублей.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию с дорогими кредитами, это, конечно же, должен быть инвестиционный проект, льготный кредит.

- То есть сейчас проект новой фермы на паузе?

- Да. Пока занимаемся тем, что можем делать в текущих макроэкономических условиях. Ведем реконструкцию площадок под молодняк. Это важное звено, поскольку у нас замкнутый цикл производства молока, когда мы не только производим корма, но и выращиваем нетелей. Сейчас мы приводим этот процесс к современному стандарту.

Реконструкция проведена на 40% от запланированных объемов. В ближайшие полгода мы ее завершим.

- Что еще планируется изменить?

- Следующий цикл, или, возможно, параллельный — это переход на беспривязное содержание коров. Мы хотим улучшить комфорт животных, улучшить их моцион, очень многое упростить и максимально исключить человеческий фактор в технологии — большей частью будет работать техника.

- Куда сейчас реализуется молоко с вашей фермы?

- 10 тонн в день мы продаем маслосырзаводу "Орловский" — нашему партнеру, также входящему в ГК "Терра Нова". Остальное мы реализуем сторонним заводам. Например, сотрудничаем с переработчиками из Тольятти и Исаклов.

- За счет чего удается обеспечивать качество молока?

- В первую очередь влияют на качество молока организация кормления и происхождение кормов. Важно то, что мы знаем, как мы выращиваем наши корма, как мы их приготавливаем. Это не какие-то случайные компоненты — это продуманная, научно обоснованная система.

Также влияет качество содержания, чистота. И третий фактор — здоровье животных. От здорового животного — здоровое молоко. Большая проблема молочки — это маститы, у нас их минимальное количество.

- Насколько в Самарской области закрыты местным производством потребности в молоке?

- Это вопрос больше к министерству сельского хозяйства. Я могу просто сравнить, поскольку я курировал до недавнего времени четыре субъекта. Татарстан производит в сутки, по-моему, порядка 5 тысяч тонн. Оренбургская и Самарская — каждая порядка 500 тонн. Поэтому, конечно же, в Самарской области (при сопоставимой численности населения с Татарстаном) дефицит молока есть, и есть перспективы развития молочного животноводства. Ведь достаточно посмотреть на космические снимки нашего региона: сплошь поля и луга.

Племенной завод "Дружба" выходит на новый этап развития Компания ведет переговоры с федеральными торговыми сетями о продаже своей продукции под брендом "Молоко из Орловки". Кроме того, планируется строительство современной фермы. Подробностями с Волга Ньюс поделился заместитель генерального директора ООО "Племенной завод "Дружба" Федор Анисимов.

Надо также принимать во внимание социальную функцию животноводства. Животноводческие хозяйства обеспечивают круглогодичную занятость и формируют устойчивые рабочие места. А рабочее место — условие для того, чтобы создать семью, без чего невозможно изменение демографической ситуации к лучшему.

Поэтому важность таких объектов, как молочные комплексы и в целом животноводческих объектов редко поддается оцифровке — можно посчитать капитальные вложения, налоговую отдачу, объемы продукции, но мы никогда не оцифруем социальную составляющую. Как переложить на цифры то, что люди живут в своем родном селе, имеют работу в этом же селе, довольны ей и спокойны за свое будущее, чувствуют себя востребованными?

- Насколько сдерживающим фактором для "Дружбы" являются ограничения по ящуру?

- Под ограничения попали все регионы, граничащие с Казахстаном. Тема не одного года уже, и было достаточно много вопросов задано и на областном уровне, и на федеральном. Но пока решения нет.

Конечно, это сдерживает реализацию того же племенного поголовья — мы ограничены по реализации только этими десятью приграничными регионами. Мы каким-то чудом последние два года все-таки поддерживали продажу племенных овец на уровне, необходимом для сохранения статуса племенного завода.

Помимо овец мы не можем, например, продавать племенных нетелей за пределы этой зоны, не можем продавать молоко.

- Как вы уже сказали, у "Дружбы" 15 тысяч гектаров земли. Планируется увеличивать площади под растениеводство?

- Сегодня рынок земли сложился, и мы сосредоточены на качестве работы с той землей, что есть у нас. Растениеводство для нас очень важно, так как в себестоимости литра молока корма занимают около 50%.

- Как устроен растениеводческий блок? Какая часть идет на корма, какая — на продажу?

- Пропорция обусловлена несколькими факторами. Первый — это, естественно, кормопроизводство, обеспечение нашего поголовья кормами. Второй — это принцип севооборота, когда мы должны определенным образом чередовать культуры, чтобы поддерживать плодородие почвы.

Исходя из этих двух факторов, мы имеем блок для производства кормов, куда входят многолетние травы, из которых мы получаем сенаж, кукурузу, которая идет у нас на силос и на плющеное кукурузное зерно, и зернобобовые. Соответственно, есть третий блок, технических культур, таких, как подсолнечник, который показывает устойчивую востребованность и рентабельность.

В 2025 году мы будем экспериментировать с несколькими новыми для нас культурами — это чечевица, рапс, гречиха и твердая пшеница.

- С чем это связано?

- С низкой рентабельностью зерновой группы, прежде всего мягкой пшеницы, овса и ячменя. Эти культуры по требованию севооборота все равно должны присутствовать, да и у нас есть некоторые потребности в них для кормов. Однако в части экономики они сегодня выглядят не очень хорошо.

- Урожайность в Поволжье ниже, чем в Черноземье и в Южном федеральном округе. Как это сказывается на организации молочного производства?

- Здесь есть различные решения. Например, в "Дружбе" бобовая высокобелковая составляющая, которой обычно выступает соя, заменена на люпин. Многие опасаются его вводить из-за наличия алкалоидов, но наш опыт показал, что это работает. Люпин — удачная замена сое, которая сильно удешевляет кормовую составляющую. Эта наработка, можно сказать, ноу-хау.

- Как вы решаете проблему с кадрами, о которой говорят все сельхозпроизводители и не только?

- У нас конкурентная заработная плата. Средняя зарплата сегодня — 71 тысяча рублей. Я уверен, что на фоне сельхозпроизводителей области это достойно. Надо понимать, что есть квалифицированные сотрудники, зарплата которых гораздо выше.

Все зависит от отдачи, от результатов деятельности. Если предприятие видит, что данный сотрудник профессионал, что он необходим, что он обеспечивает технологию, то, конечно же, уровень зарплаты растет.

Кроме того, есть жилой фонд для сотрудников — около 30 квартир. Мы проводим ремонты, приводим их в нормальный вид, отвечающий чаяниям молодых людей. Квартиру комплектуем полностью под ключ — вплоть до вилок и ложек. Сотрудники живут в этих квартирах и платят только за коммунальные услуги.

Дальше будем ремонтировать общежитие, реанимируем столовую, которая сейчас закрыта. В общем как-то будем оживлять инфраструктуру, чтобы наше хозяйство и село в целом достойно выглядели.

- Какие специалисты вам нужны?

- Прежде всего это зоотехники или по-современному — технологи животноводства. Нужны ветеринарные врачи, узкие специалисты по овцеводству, по производству молока.

Можно сказать, что мы ждем весь спектр специалистов, которые связаны с животноводством. Соответствующие объявления у нас размещены. Мы с удовольствием принимаем кандидатов в хозяйстве, даем им возможность просто тут пребывать, осмотреться и уже потом принять решение.