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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Правильно сбалансированный рацион: кормовые решения "Мустанг Технологии Кормления" — ключ к эффективному животноводству

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кормление играет большую роль в животноводстве, так как оно влияет на здоровье поголовья, величину надоев и генетический потенциал. Качественные заготовленные корма, правильно подобранные белковые и витаминно-минеральные компоненты плюс современные технологии гарантируют хороший экономический результат и раскрывают потенциал животного. Современные технологии кормления — сложный, многокомпонентный процесс. Поэтому его лучше доверить профессионалам.

Фото: предоставлено компанией "Мустанг Технологии Кормления"

Специалисты группы компаний "Мустанг технологии кормления" обладают высоким уровнем экспертизы и многолетним опытом работы в этой отрасли.

ГК "Мустанг Технологии кормления" сегодня:

направление КРС более 30 лет экспертизы;

2 современных завода;

16 региональных складов;

250 сотрудников, в том числе 80 экспертов в регионах;

более 600 ферм-партнеров в России;

4 млн телят выпоено заменителем цельного молока, произведенного на предприятиях "Мустанг Технологии Кормления".

В структуре компании — три бизнес-направления: крупный рогатый скот (КРС), свиноводство и кормовые добавки.

1.Технологии кормления КРС направлены на максимальное раскрытие потенциала молочного поголовья. Портфолио: ЗЦМ, комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые и энергетические добавки.

2. Кормовые решения Мустанг Piglets максимально раскрывают потенциал поросят от рождения до забоя. Портфолио: ЗОМ, заменители свиноматочного молока, концентраты, престартеры, премиксы.

3. Кормовые добавки Biotech позволяют осуществлять экологический контроль патогенной микрофлоры у продуктивных животных и птицы без антибиотиков. Портфолио: адсорбенты, подкислители, стимуляторы роста.

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Самарские аграрии показали, чем будут кормить регион. Несмотря на погодные сложности и западные санкции, коснувшиеся и сельского хозяйства, фермеры собрали достойный урожай. Посмотреть на него, а еще и продегустировать и приобрести вкуснейшую продукцию ежегодно под Самару съезжается более чем 50000 человек. Чем их удивляли сельхозтоваропроизводители? Об этом и многом другом - в нашем большом репортаже.

Вся продукция "Мустанга" производится на собственных предприятиях с аккредитованными лабораториями.

1. Завод "Мустанг Гагарин" сертифицирован по системам ISO и GMP+. На предприятии с 2012 года внедрено автоматизированное производство. Мощности завода позволяют выпускать 30 000 тонн заменителей молока для КРС и свиноводства. Предприятие также специализируется на изготовлении линейки продуктов Biotech. Площади складских помещений достаточны для хранения 2 000 тонн готовой продукции.

2. В 2019 году компания запустила завод "Мустанг Ступино". Это полностью автоматизированное предприятие. Его производственные возможности рассчитаны на выпуск 100 000 тонн концентратов и 30 000 тонн премиксов.

По словам руководителя подразделения "Мустанг Самара" Кристины Титовой, используя 30- летний опыт и знания современной технологии, эксперты "Мустанг Технологии Кормления" совместно со специалистами и руководителями сельхозпредприятий проводят полный аудит хозяйства, оценивают условия содержания и состояние животных, текущую кормовую базу, формируют цели и задачи проекта, готовят свои рекомендации, работают на территории клиента как часть его команды, используют современные цифровые инструменты и постоянно контролируют ход работы и достижение поставленных целей. Подход компании "Мустанг Технологии Кормления" позволяет добиваться максимального раскрытия экономического потенциала предприятий-партнеров.

С момента основания ГК "Мустанг" демонстрирует устойчивый рост и совершенствование методов своей работы в соответствии с запросами рынка. Быть в курсе всех современных тенденций компании позволяет в том числе участие в крупных профильных форумах и выставках страны, таких как Поволжская агропромышленная выставка, которая недавно прошла в поселке Усть-Кинельский.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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