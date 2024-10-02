Правильно сбалансированный рацион: кормовые решения "Мустанг Технологии Кормления" — ключ к эффективному животноводству

Кормление играет большую роль в животноводстве, так как оно влияет на здоровье поголовья, величину надоев и генетический потенциал. Качественные заготовленные корма, правильно подобранные белковые и витаминно-минеральные компоненты плюс современные технологии гарантируют хороший экономический результат и раскрывают потенциал животного. Современные технологии кормления — сложный, многокомпонентный процесс. Поэтому его лучше доверить профессионалам.

Специалисты группы компаний "Мустанг технологии кормления" обладают высоким уровнем экспертизы и многолетним опытом работы в этой отрасли.

В структуре компании — три бизнес-направления: крупный рогатый скот (КРС), свиноводство и кормовые добавки.

1.Технологии кормления КРС направлены на максимальное раскрытие потенциала молочного поголовья. Портфолио: ЗЦМ, комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые и энергетические добавки.

2. Кормовые решения Мустанг Piglets максимально раскрывают потенциал поросят от рождения до забоя. Портфолио: ЗОМ, заменители свиноматочного молока, концентраты, престартеры, премиксы.

3. Кормовые добавки Biotech позволяют осуществлять экологический контроль патогенной микрофлоры у продуктивных животных и птицы без антибиотиков. Портфолио: адсорбенты, подкислители, стимуляторы роста.

Прилавки ломились, мангалы дымились: в Усть-Кинельском прошла Поволжская агропромышленная выставка Самарские аграрии показали, чем будут кормить регион. Несмотря на погодные сложности и западные санкции, коснувшиеся и сельского хозяйства, фермеры собрали достойный урожай. Посмотреть на него, а еще и продегустировать и приобрести вкуснейшую продукцию ежегодно под Самару съезжается более чем 50000 человек. Чем их удивляли сельхозтоваропроизводители? Об этом и многом другом - в нашем большом репортаже.

Вся продукция "Мустанга" производится на собственных предприятиях с аккредитованными лабораториями.

1. Завод "Мустанг Гагарин" сертифицирован по системам ISO и GMP+. На предприятии с 2012 года внедрено автоматизированное производство. Мощности завода позволяют выпускать 30 000 тонн заменителей молока для КРС и свиноводства. Предприятие также специализируется на изготовлении линейки продуктов Biotech. Площади складских помещений достаточны для хранения 2 000 тонн готовой продукции.

2. В 2019 году компания запустила завод "Мустанг Ступино". Это полностью автоматизированное предприятие. Его производственные возможности рассчитаны на выпуск 100 000 тонн концентратов и 30 000 тонн премиксов.

По словам руководителя подразделения "Мустанг Самара" Кристины Титовой, используя 30- летний опыт и знания современной технологии, эксперты "Мустанг Технологии Кормления" совместно со специалистами и руководителями сельхозпредприятий проводят полный аудит хозяйства, оценивают условия содержания и состояние животных, текущую кормовую базу, формируют цели и задачи проекта, готовят свои рекомендации, работают на территории клиента как часть его команды, используют современные цифровые инструменты и постоянно контролируют ход работы и достижение поставленных целей. Подход компании "Мустанг Технологии Кормления" позволяет добиваться максимального раскрытия экономического потенциала предприятий-партнеров.

С момента основания ГК "Мустанг" демонстрирует устойчивый рост и совершенствование методов своей работы в соответствии с запросами рынка. Быть в курсе всех современных тенденций компании позволяет в том числе участие в крупных профильных форумах и выставках страны, таких как Поволжская агропромышленная выставка, которая недавно прошла в поселке Усть-Кинельский.