Прилавки ломились, мангалы дымились: в Усть-Кинельском прошла Поволжская агропромышленная выставка

Самарские аграрии показали, чем будут кормить регион. Несмотря на погодные сложности и западные санкции, коснувшиеся и сельского хозяйства, фермеры собрали достойный урожай. Посмотреть на него, а еще и продегустировать и приобрести вкуснейшую продукцию ежегодно под Самару съезжается более чем 50000 человек. Чем их удивляли сельхозтоваропроизводители? Об этом и многом другом - в нашем большом репортаже.

Себя показать, на других посмотреть

Поволжская агропромышленная выставка с 2008 года имеет федеральный статус. Проводит ее правительство региона при поддержке федерального Минсельхоза. В этом году 20 и 21 сентября она в 26-й раз проходила в поселке Усть-Кинельском.

Выставка служит площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК.

Здесь собираются ведущие и начинающие специалисты отрасли, представители крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всей Самарской области и регионов ПФО.

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки 20 и 21 сентября в поселке Усть-Кинельском под Самарой прошла XXVI Поволжская агропромышленная выставка. Этот крупнейший в ПФО форум с каждом годом собирает все больше сельхозтоваропроизводителей. Что интересного приготовили организаторы и сами участники выставки для посетителей в этом году? Ответ - в 35 фотоснимках.

Российские селекционеры и производители современной сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии представили все лучшие технологии, сорта, оборудование и технику. Для экспертов и участников отрасли была организована насыщенная деловая программа: круглые столы, дискуссии, консультации и подписание соглашений.

Все площадки хороши, выбирай на вкус

Весь выставочный городок делится на несколько больших локаций. Это площадки для демонстрации сельхозтехники, крупного рогатого скота, торговые ряды, манеж, поле и аллея муниципалитетов.

С каждым годом на выставку производители сельхозтехники привозят все больше оборудования

Фото: Алексей Чепарин

На церемонии открытия с приветственным словом выступили вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко и директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Высокие гости вручили награды разного достоинства фермерам, которые отдали отрасли 25 и более лет.

Фото: Алексей Чепарин

Алексей Чепарин

Получив свою долю поздравлений, аграрии направлялись к своим выставочным павильонам. А здесь уже вовсю пели и танцевали творческие коллективы.

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Каждая локация словно соревновалась друг с другом по громкости музыки и зрелищности. И все это под ни с чем не сравнимый, манящий запах шашлыков, которые здесь готовили повсюду!

Фото: Алексей Чепарин

Особой популярностью у гостей пользовались, конечно, прилавки с продуктами. Чего тут только не было: мясо, колбасы, овощи, караваи, хлеб, выпечка, сладости, орехи, мед, квас, лимонады, соки! И это далеко не полный список.

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Корова не хотела стричься

Закупившись, гости прогуливались по выставке в поисках зрелищ. А вот и они.

На поле казачий коллектив демонстрировал свои навыки в джигитовке.

Фото: Волга ньюс

В манеже агровыставки состоялся конкурсный показ крупного рогатого скота молочного направления.

Фото: "Агроинформ 63" / vk.com



"К этому мероприятию мы идем в течение всего года. Это итог нашей работы, когда представляем картину по молочному, мясному скотоводству в регионе", - поделилась информацией член правления селекционного центра Ассоциации производителей КРС голштинской породы Мария Петухова.

По манежу прошествовали три группы животных: телки случного возраста, первотелки и коровы последующих лактаций из 11 хозяйств области.

Фото: "Агроинформ 63" / vk.com

Животные со своими хозяевами, прежде чем выйти на этот "подиум", готовились на протяжении трех недель. Из трех претенденток были отобраны самые красивые и удойные. Особый пункт - темперамент.

Фото: "Агроинформ 63" / vk.com

Фото: "Агроинформ 63" / vk.com



"В первый раз в этом году приехала на конкурс корова, которая прекрасно ходит, но не любит стричься. Она из хозяйства Шенталинского района. Мы ее уговаривали всем коллективом, и все безрезультатно. Она выглядит чуть хуже, чем остальные дамы, но по стати, походке хороша", - рассказала Мария Петухова.

Рядом с манежем - выставка животных. Из своего стойла в надежде на лакомство тянет морду к гостям владимирский тяжеловоз Галилей. По соседству с ним вдумчиво жует сено бык-производитель по кличке Пух.

Фото: Волга Ньюс

"Вот это Пух! Наверное, тонну весит", - восклицают посетители. Они чуть-чуть не угадали: вес быка - почти полторы тонны.

А на площадке "Земля спорта" желающие сдавали нормы ГТО. Рывок 16-килограммовой гири, отжимание, качание пресса, наклоны из положения стоя - тридцать парней состязались с полной отдачей сил.

"Чтобы сдать норматив на золотой значок, молодой человек должен 40 раз поднять гирю, 37 раз отжаться, выполнить 45 упражнений на пресс", - сообщил руководитель центра тестирования Волжского района Михаил Максимов.

Фото: Минсельхозпрод СО / t.me

Такая задача далеко не каждому оказалась под силу, но драйва и адреналина всем хватило с лихвой - и старшему поколению, и молодежи. Лучшие получили награды.

Фото: Минсельхозпрод СО / t.me

"В гостях у Айболита" гости выставки увидели, какие исследования проводят с продуктами для определения их качества.

Фото: Алексей Чепарин

"Основных показателей качества меда пять: консистенция, аромат, вкус, процентное содержание воды, процентное содержание фруктозы и сахарозы", - сообщила ведущий ветеринарный врач отдела биохимии и токсикологии ветлаборатории Суфия Гатауллина. Она вместе с коллегами продемонстрировала процесс диагностики заболеваний животных, в том числе с помощью аппарата УЗИ.

В этой процедуре могли участвовать все посетители павильона, а также на современном оборудовании исследовать мясо и молоко.

Выводят семена, льют лимонады

В аллее муниципалитетов выставочная жизнь оба дня била ключом. Здесь представлен каждый из 27 районов Самарской области. И все хотят как можно более полно показать возможности своей малой родины.

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

Фото: Алексей Чепарин

"В нашем павильоне сегодня представлено несколько передовых хозяйств - гордость района, которые специализируются на мясном и молочном животноводстве. Это СПК имени Куйбышева, агрокомплекс имени Калягина, "Агроком". Конечно, мы пригласили индивидуальных предпринимателей и самозанятых для того, чтобы их продукцию знали не только в районе, но и во всей области. В целом на выставке мы всегда стараемся показать что-то новенькое, чтобы люди знали, что Кинельский район активно развивается", - рассказывает глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков.

Он уверен, что по итогам сезона район покажет неплохие показатели, особенно по молоку и мясу: "Природные катаклизмы нас, конечно, подвели. Две недели в августе шли дожди, мы вынуждены были остановить уборку и все остальные работы на полях - погода просто не позволяла этого делать. Теперь активно наверстываем упущенное время".

В павильоне Сызранского района вкуснейшим лимонадам отведен целый стенд. Свою продукцию представили известные в районе фирмы, в том числе АО "Лагуна", "Волжский комбинат напитков "Стенька", ООО "Эридан". Глава района Владимир Егоров поясняет, что это неспроста: Сызранский район славится своими источниками с кристально чистой водой. Здесь есть озера с уникальным химическим составом воды, которую используют при изготовлении различных напитков.

Владимир Егоров провел небольшую экскурсию по павильону Сызранского района Фото: Алексей Чепарин

"Есть потенциальные инвесторы, которые планируют зайти к нам. В частности, компания "Черноголовка" рассматривает возможность организации производства на нашей территории, чтобы поставлять природную воду по всей России", - делится информацией Владимир Егоров.

Он особо отметил изделия народных умельцев: гончаров, краснодеревщиков, столяров. "На выставке они находят новые идеи для творчества, а сельхозтоваропроизводители обмениваются опытом. Здесь много потенциальных партнеров, с которыми район может наладить сотрудничество", - говорит Владимир Егоров.

Фото: Алексей Чепарин

В Приволжском районе выращивают садовые, овощные, зерновые культуры, а также экономически выгодные культуры, такие как соя, кукурузное зерно.

Фото: Алексей Чепарин

"Предприятия, которые представляют эту продукцию, - знаковые для всей Самарской области и известны далеко за ее пределами. Это агро-фермерское хозяйство Цирулева Евгения Павловича, СПК "Новое Заволжье", ООО "Сад", которое входит в холдинг "Волжский посад" и занимается садоводством и производством соков", - информирует глава района Евгений Богомолов.

По его словам, фермеры района плотно работают с научными организациями, в том числе с научно-технической лабораторией фермерского хозяйства Цирулева, в которой вывели новые сорта сои. Идет активная работа по выведению новых сортов картофеля и других культур. В районе выращиваются в массовом количестве семена твердой пшеницы "Кошелевская", которая выведена специалистами холдинга "Волжский посад". Таким образом, специалисты Приволжского района наладили процесс производства отечественных семян, что особенно важно в условиях санкций.

Приволжский район отличается от других районов области количеством орошаемых земель. Реконструируется Спасская оросительная система, в работу уже включены восемь насосных станций подкачки.

Орошение по интенсивным технологиям использует приволжское ООО "Сад". На таких землях хозяйство на 350 гектарах выращивает яблоки и на 22,5 гектара - землянику.

"Возвратные заморозки мая 2024 года, конечно, не прошли бесследно для нашего хозяйства. Но в центрально-черноземной зоне нам было с чем работать, так что есть что показать и предложить на выставке. Не все так негативно в этот год: мы отработали новые технологии, поняли, что в сложных климатических условиях можем принять нестандартные решения и добиться на фоне этого положительных результатов. Так оно, собственно, и произошло. И мы можем поставлять нашу продукцию как на местный рынок, так и в Московскую, Ленинградскую, Свердловскую области, Пермский край", - делится опытом главный агроном ООО "Сад" Андрей Батманов.

Получили заслуженные награды

Завершилась выставка чествованием ее участников. На главной сцене врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина наградила 14 тружеников из разных сельхозпредприятий за многолетний добросовестный труд в системе АПК региона и вклад в развитие производства.

Фото: Минсельхозпрод СО / t.me

Среди тех, кто отвечает за техническое оснащение сельхозпроизводства, целая россыпь наград досталась компании "Сельмаш" - 11 золотых медалей в различных номинациях.

Вручали награды и в конференц-зале выставки. Диплом и золотую медаль Поволжской агропромышленной выставки получила Viva Speransa за сыр пармезан.

Фермер Оксана Семкина получила награды сразу за два вида сыра из козьего молока. А Ксения Редина стала победительницей Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар".

Сергей Перов представил на конкурс необычный продукт - экспресс-мед "Тархун" - и выиграл. Сергей 20 лет занимается пчеловодством и уже стал эксперименты ставить. Подкармливает пчел лекарственными травами и получает мед с целебными свойствами

Фермерское хозяйство Гусевых из Кинельского района в первый раз участвовало в конкурсе и сразу получило высокую оценку за пастеризованное цельное молоко.

Дипломами, золотыми и серебряными медалями также наградили растениеводов.